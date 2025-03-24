Джокович установив абсолютний рекорд, перевершивши досягнення Надаля: відеоогляд історичної гри

У неділю, 23 березня, відбулися матчі 1/16 фіналу турніру серії ATP 1000 у Маямі. В одному з них Новак Джокович зустрічався з Каміло Уго Карабельї.

Серб здобув перемогу у двох сетах з рахунком 6:1, 7:6. Вона стала історичною для всього тенісу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ATP Tour.

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Який рекорд побив "Ноле"

Новак Джокович установив рекорд за кількістю перемог на "Мастерсах". Він перевершив досягнення Рафаеля Надаля, з яким ділив першу позицію.

Для цього сербському тенісисту знадобилося провести 502 поєдинки на такому рівні. При цьому в "Ноле" на чотири титули "тисячників" більше, ніж у легендарного іспанця.

Топ-5 рекордсменів за кількістю перемог на "Мастерсах"

Новак Джокович (Сербія) – 411 перемог (502 матчі) Рафаель Надаль (Іспанія) – 410 (500) Роджер Федерер (Швейцарія) – 381 (489) Енді Маррей (Велика Британія) – 230 (331) Андре Агассі (США) – 209 (282)

Дивіться відеоогляд історичного матчу Джокович – Уго Карабельї

До слова. В 1/8 фіналу Новак Джокович зустрінеться з італійцем Лоренцо Музетті. Чинним чемпіоном "тисячника" в Маямі є Яннік Сіннер.

Нагадаємо, що на початку 2025 року "Ноле" встановив ще одне історичне досягнення. Він став абсолютним рекордсменом за кількістю матчів на турнірах серії Grand Slam.