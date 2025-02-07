Інгулець не встиг відкрити новий стадіон до рестарту УПЛ: коли буде готова арена у Петровому

Петрівський клуб дограватиме сезон в УПЛ на чужих стадіонах. Олександр Поворознюк планував відкрити арену до старту другої частини чемпіонату України.

Футбольний клуб Інгулець переживає непростий період в чемпіонаті України. Команда йде в зоні вильоту та вимушена грати на чужих стадіонах.

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Не встигли зі стадіоном

Причиною є те, що клуб не встиг здати в експлуатацію власну арену до старту чемпіонату України. УАФ не видала атестат стадіону в Петровому через низку порушень, серед яких – відсутність укриття поблизу арени.

Очікувалось, що Інгулець нейтралізує недоліки до зими та другу частину сезону гратиме вже вдома. Проте як повідомляє 24 Канал з посиланням на ТаТоТаке, клуб не встигне підготувати стадіон до 22 лютого.

Саме в цей день і відбудеться перший домашній матч Інгульця у 2025 році проти Полісся. Очікується, що лише в травні петрівці зможуть ввести в експлуатацію першу частину об'єкта, а саме поле та трибуни стадіону.

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Залишок матчів УПЛ Інгулець проводитиме або на полях суперника, або на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Саме цей стадіон заявлений клубом як запасний на чемпіонат України 2024-2025.

Нагадаємо, що у перших 16-ти матчах сезону Інгулець набрав лише дев'ять очок та пішов на зимову паузу на останньому місці в таблиці. Відставання від зони перехідних ігор складає п'ять балів, тоді як від рятівної – сім очок.