Сьогодні, 26 грудня, у віці 40 років обірвалось життя Руслана Соляника. Причини смерті наразі невідомі, про це повідомляє 24 канал із посиланням телеграм-канал вболівальників Ворскли.

Читайте також В Уругваї на Різдво застрелили 14-річного голкіпера юнацької команди

Що відомо про Руслана Соляника

Руслан Соляник розпочинав свою футбольну кар'єру у донецькому Металурзі. Після чого півзахисник перебрався у Локомотив-2, де провів один сезон.

Він також грав у полтавській Ворсклі та СК Полтава. В кар'єрі Соляника було чимало українських команд, а саме Іллічівець, Чорноморець, Таврія, Інгулець, Миколаїв та Титан.

Руслан Соляник виступав за Олександрію, Кремінь та Горностаївку, а також за казахстанський Жетис Талдикорган. У 2016 році опорний півзахисник оголосив про завершення кар'єри.