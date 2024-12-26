Сумну звістку про загибель власного вихованця Герала Фросте повідомив уругвайський клуб Монтевідео Сіті Торке. Голкіперу юнацької команди було лише 14 років, пише 24 Канал з посиланням на сторінку клубу у мережі Х.

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Уругвайський воротар загинув на Різдво

Трагедія трапилася у Монтевідео вранці на Різдво, 25 грудня. Футбольний клуб Монтевідео Сіті Торке висловив співчуття з приводу загибелі свого вихованця.

Ми глибоко шкодуємо про смерть Герала Фросте, воротаря команди U14 клубу. Ми підтримуємо його родину, друзів і колег у цю хвилину смутку для всіх нас,

– йдеться у дописі клубу.

Гералу Фросте було 14 років / фото Монтевідео Сіті Торке

За інформацією уругвайських ЗМІ, хлопець отримав поранення під час сварки між сусідами. Він втрутився, щоб розборонити сторони.

Під час конфлікту пролунали постріли. Одна з куль влучила у живіт Фросте. Попри реанімаційні заходи медики констатували смерть хлопця.

Зазначимо, що Монтевідео Торке був заснований у 2007 році. У 2017 році його придбала компанія City Football Group (CFG), що призвело до зміни назви у 2020 році. Уругвайці мають зв'язки з Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті та Мельбурн Сіті, які теж належать компанії.