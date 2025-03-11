Манчестер Юнайтед не вражає спортивними результатами останнім часом. "Червоні дияволи" вже більше 10 років не ставали чемпіонами після того, як команду залишив сер Алекс Фергюсон.

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Нова арена на 100 тисяч

Тим не менш клуб готовий інвестувати у майбутнє, в тому числі в інфраструктуру. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт клубу, Манчестер Юнайтед планує побудувати новий стадіон.

Таким чином клуб підтримав ідею уряду Великої Британії з відновлення району Олд Траффорд. Нова арена має стати центральним її елементом та включати в себе не тільки поле та трибуни, а ще і торговий центр разом із вільним простором.

Відео презентація майбутнього стадіону Манчестер Юнайтед:

Стадіон має вміщувати 100 тисяч глядачів, що на 24 тисячі більше на чинну арену команди "Олд Траффорд". Крім того, стан поточного стадіону клубу викликає серйозні занепокоєння через старіння інфраструктури.

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Очікується, що побудова цієї арени має принести близько 7,3 мільярда фунтів у бюджет країни на рік. Втім про вартість зведення стадіону наразі невідомо. Нагадаємо, що влітку Манчестер Юнайтед може придбати українця.