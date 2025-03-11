Манчестер Юнайтед не впечатляет спортивными результатами в последнее время. "Красные дьяволы" уже более 10 лет не становились чемпионами после того, как команду покинул сэр Алекс Фергюсон.

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Новая арена на 100 тысяч

Тем не менее клуб готов инвестировать в будущее, в том числе в инфраструктуру. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт клуба, Манчестер Юнайтед планирует построить новый стадион.

Таким образом клуб поддержал идею правительства Великобритании по восстановлению района Олд Траффорд. Новая арена должна стать центральным ее элементом и включать в себя не только поле и трибуны, а еще и торговый центр вместе со свободным пространством.

Видео презентация будущего стадиона Манчестер Юнайтед:

Стадион должен вмещать 100 тысяч зрителей, что на 24 тысячи больше на действующую арену команды "Олд Траффорд". Кроме того, состояние текущего стадиона клуба вызывает серьезные опасения из-за старения инфраструктуры.

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Ожидается, что построение этой арены должно принести около 7,3 миллиарда фунтов в бюджет страны в год. Впрочем о стоимости возведения стадиона пока неизвестно. Напомним, что летом Манчестер Юнайтед может приобрести украинца.