Російський боєць Усман Нурмагомедов вийшов на свободу в ОАЕ. Раніше його засудили до 6-місячного ув'язнення через напад на грузинського бійця Мераба Двалішвілі.

Про те, що Нурмагомедов і його посіпаки вийшли з в'язниці, повідомляє юридичний департамент Абу-Дабі в соцмережі Х. Їхні тюремні терміни в 6 місяців замінили на грошові штрафи.

Чому Нурмагомедова випустили на свободу

Як повідомляють різноманітні ЗМІ з ОАЕ, рішення про те, щоб звільнити Нурмагомедова з-під варти, ухвалили, зокрема, після того, як Двалішвілі відкликав своє звинувачення. Це грузинський спортсмен висловив у своїй промові після перемоги на чемпіонаті RAF із боротьби.

Ми просто бійці, такі речі можуть траплятись. Однак я хочу, щоб їх випустили,

– заявив Двалішвілі.

Після цього кримінальний суд Абу-Дабі змінив вироки для вісьмох членів команди Усмана Нурмагомедова. Шестеро з них були засуджені за бійку до шести місяців ув'язнення, а потім на них чекав штраф і депортація. Ще двох росіян ув'язнили за те, що вони знімали бійку.

Тепер же кожен із винуватців бійки з російського боку має заплатити 150 тисяч дирхамів. Це приблизно 37 тисяч євро. Таке рішення означає, що в грузина Двалішвілі немає жодних претензій і позовів до росіян.

Що відомо про бійку між Нурмагомедовим і Двалішвілі

На початку листопада в одному з готелів Абу-Дабі сталась бійка між російським бійцем Нурмагомедовим і грузином, палким прибічником України Двалішвілі. Росіянин напав ззаду, коли грузин саме давав інтерв'ю.

Пізніше всіх учасників інциденту арештували. Двалішвілі одразу вийшов на свободу, а от російські нападники отримали тюремні ув'язнення. Через свій вчинок Нурмагомедов навіть пропустив турнір, заради якого взагалі прилетів в ОАЕ.