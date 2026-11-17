Adv

О том, что Нурмагомедов и его приспешники вышли из тюрьмы, сообщает юридический департамент Абу-Даби в социальной сети Х. Их тюремные сроки продолжительностью 6 месяцев заменили денежными штрафами.

популярные видео

Почему Нурмагомедова освободили

Как сообщают различные СМИ из ОАЭ, решение об освобождении Нурмагомедова из-под стражи было принято, в частности, после того, как Двалишвили отозвал свое обвинение. Об этом грузинский спортсмен заявил в своей речи после победы на чемпионате RAF по борьбе.

Мы просто бойцы, такие вещи могут случаться. Однако я хочу, чтобы их отпустили– заявил Двалишвили.

После этого уголовный суд Абу-Даби изменил приговоры для восьми членов команды Усмана Нурмагомедова. Шестеро из них были осуждены за драку к шести месяцам лишения свободы, а затем их ждал штраф и депортация. Еще двоих россиян заключили в тюрьму за то, что они снимали драку.

Теперь же каждый из виновников драки с российской стороны должен заплатить 150 тысяч дирхамов. Это примерно 37 тысяч евро. Такое решение означает, что у грузина Двалишвили нет никаких претензий и исков к россиянам.

Что известно о драке между Нурмагомедовым и Двалишвили

В начале ноября в одном из отелей Абу-Даби произошла драка между российским бойцом Нурмагомедовым и грузином, я ярым сторонником Украины Двалишвили. Россиянин напал сзади, когда грузин как раз давал интервью.

Позже всех участников инцидента арестовали. Двалишвили сразу же вышел на свободу, а вот российские нападавшие получили тюремные сроки. Из-за своего поступка Нурмагомедов даже пропустил турнир, ради которого вообще прилетел в ОАЭ.