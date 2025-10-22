У Лізі чемпіонів воротар віддав шалену результативну передачу рукою, після якої пропустив Трубін

У вівторок, 21 жовтня, відбулися матчі третього туру Ліги чемпіонів. В одному з них Ньюкасл вдома приймав Бенфіку.

Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. В цьому поєдинку сталося доволі рідкісне явище для футболу, повідомляє 24 Канал.

Як воротар Ньюкасла віддав асист у матчі з Бенфікою?

У середині другого тайму "сороки" збільшили свою перевагу після гола Гарві Барнса. Феноменальну результативну передачу на нього віддав голкіпер Ньюкасла Нік Поуп.

Англієць після атаки Бенфіки кинув м'яч рукою на чужу половину поля своєму партнеру по команді. Захисник Бенфіки не зміг перехопити цей пас, а свіжий вінгер "сорок", який вийшов на заміну, втік від опонентів й ударом під дальню стійку переграв Анатолія Трубіна.

Асист Поупа в матчі Ньюкасл – Бенфіка: дивіться відео

Довідка. У складі Бенфіки повний матч відіграли Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Попри три пропущені м'ячі, статистичний портал WhoScored визнав воротаря збірної України найкращим гравцем своєї команди, оцінивши його виступ у 7,6 бала, а українського півзахисника – 5,9.

