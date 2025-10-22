У Лізі чемпіонів воротар віддав шалену результативну передачу рукою, після якої пропустив Трубін
- Воротар Ньюкасла Нік Поуп віддав результативну передачу рукою, що привела до голу Гарві Барнса в матчі проти Бенфіки.
- Анатолій Трубін, попри три пропущені м'ячі, був визнаний найкращим гравцем Бенфіки у матчі з оцінкою 7,6 бала.
У вівторок, 21 жовтня, відбулися матчі третього туру Ліги чемпіонів. В одному з них Ньюкасл вдома приймав Бенфіку.
Господарі здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. В цьому поєдинку сталося доволі рідкісне явище для футболу, повідомляє 24 Канал.
Читайте також Мессі й Роналду в топ-15: оновлено рейтинг фаворитів на "Золотий м'яч-2026"
Як воротар Ньюкасла віддав асист у матчі з Бенфікою?
У середині другого тайму "сороки" збільшили свою перевагу після гола Гарві Барнса. Феноменальну результативну передачу на нього віддав голкіпер Ньюкасла Нік Поуп.
Англієць після атаки Бенфіки кинув м'яч рукою на чужу половину поля своєму партнеру по команді. Захисник Бенфіки не зміг перехопити цей пас, а свіжий вінгер "сорок", який вийшов на заміну, втік від опонентів й ударом під дальню стійку переграв Анатолія Трубіна.
Асист Поупа в матчі Ньюкасл – Бенфіка: дивіться відео
Довідка. У складі Бенфіки повний матч відіграли Георгій Судаков та Анатолій Трубін. Попри три пропущені м'ячі, статистичний портал WhoScored визнав воротаря збірної України найкращим гравцем своєї команди, оцінивши його виступ у 7,6 бала, а українського півзахисника – 5,9.
Нагадаємо, що напередодні перше вилучення у складі ПСЖ отримав захисник збірної України Ілля Забарний. Він "привіз" також два пенальті, за що отримав велику порцію критики у Франції.
Що відомо про Ніка Поупа?
Вихованець Іпсвіча, який до 24 років виступав у нижчих дивізіонах Англії.
В АПЛ дебютував у складі Бернлі, за який грав протягом шести сезонів.
З 2022 року представляє Ньюкасл, з яким здобув поки свій єдиний трофей – Кубок англійської ліги-2025.
За даними Transfermarkt, всього на клубному рівні провів 359 матчів, у яких пропустив 377 голів, а також 139 разів залишав свої ворота "сухими".
Є голкіпером збірної Англії, за яку провів 10 поєдинків (у сімох зіграв "на нуль").