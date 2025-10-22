В Лиге чемпионов вратарь отдал невероятную результативную передачу рукой, после которой пропустил Трубин

Во вторник, 21 октября, состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов. В одном из них Ньюкасл дома принимал Бенфику.

Хозяева одержали разгромную победу со счетом 3:0. В этом поединке произошло довольно редкое явление для футбола, сообщает 24 Канал.

Читайте также Месси и Роналду в топ-15: обновлен рейтинг фаворитов на "Золотой мяч-2026"

Как вратарь Ньюкасла отдал ассист в матче с Бенфикой?

В середине второго тайма "сороки" увеличили свое преимущество после гола Харви Барнса. Феноменальную результативную передачу на него отдал голкипер Ньюкасла Ник Поуп.

Англичанин после атаки Бенфики бросил мяч рукой на чужую половину поля своему партнеру по команде. Защитник Бенфики не смог перехватить этот пас, а свежий вингер "сорок", вышедший на замену, убежал от оппонентов и ударом под дальнюю штангу переиграл Анатолия Трубина.

Ассист Поупа в матче Ньюкасл – Бенфика: смотрите видео

Справка. В составе Бенфики полный матч отыграли Георгий Судаков и Анатолий Трубин. Несмотря на три пропущенных мяча, статистический портал WhoScored признал вратаря сборной Украины лучшим игроком своей команды, оценив его выступление в 7,6 балла, а украинского полузащитника – 5,9.

Напомним, что накануне первое удаление в составе ПСЖ получил защитник сборной Украины Илья Забарный. Он "привез" также два пенальти, за что получил большую порцию критики во Франции.

Что известно о Нике Поупе?