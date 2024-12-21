Тренерка збірної України Ірина Блохіна з художньої гімнастики прокоментувала ракетну атаку на Київ, повідомляє 24 канал із посиланням на інстаграм фахівчині.

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Наслідки ракетної атаки

Ірина Бохіна відреагувала на ракетну атаку росіянами на Київ 20 грудня 2024 року. Вона розповіла про наслідки чергового терористичного акту.

Ми ледь не втратили свій дім сьогодні. Це сталося за пів кварталу, де ми живемо. Жодна бомба не зможе зруйнувати нашу київську душу. Сила українського народу безмежна. Вдячні за кожну мить, коли ми живі,

– написала Блохіна.

Ірина Блохіна про ракетну атаку на Київ / Фото з інстаграму тренерки

Ірина Блохіна відреагувала на ракетну атаку на Київ / Фото з інстаграму тренерки

Нагадаємо, що Ірина Блохіна не тільки тренерка збірної України з художньої гімнастики, а й акторка, хореограф та донька відомого ексфутболіста та тренера збірної України та Динамо Олега Блохіна.