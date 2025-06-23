Російська ракета під час обстрілу Києва влучила у будинок спортивного фотографа
- У ніч на 23 червня російські ракети пошкодили житло українського спортивного фотокореспондента Дмитра Євенка, але він та його рідні не постраждали.
- Житло Євенка серйозно постраждало та наразі не придатне для проживання; під час атаки загинуло семеро людей, ще 34 отримали поранення.
У ніч на 23 червня російські терористи завдали чергового удару по столиці України. Внаслідок вибухів постраждало житло українського спортивного фотокореспондента Дмитра Євенка.
У момент російського обстрілу Дмитро Євенко перебував у своєму будинку. На щастя, він та його рідні не постраждали, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.
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Вибухи від ракет пошкодили житло спортивного фотографа
Житло Дмитра, яке знаходиться поблизу будинку Тараса Тополі, серйозно постраждало. Наразі воно не придатне для проживання.
"Після відбою першої тривоги ми пішли з паркінгу, який теж постраждав. Це той паркінг, де житло Тараса Тополі з гурту "Антитіла". Після відбою ми повернулися додому і збиралися спати, а потім дали знову тривогу.
Написали, що балістика, було незрозуміло чи бігти назад, чи ні, тому вирішили залишитися в коридорі. Сиділи, моніторили телеграм, почули свист і все як у тумані далі. Моє житло не зовсім знищене, є певні проблеми, але в цілому нормально. Однак наразі немає світла, яке не планують підключати через великі проблеми, тому жити наразі неможливо.
У моїх батьків вікна приходяться на сторону, де прийшовся удар, там все погано, на жаль. Техніка була зі мною, я її завжди з собою беру і в коридор також брав", – розповів Євенко.
Зазначимо, що Дмитро Євенко є офіційним фотографом Міжнародного союзу біатлоністів. Він працює у фотоагентстві NordicFocus, що спеціалізується на зимових видах спорту, а також у Федерації баскетболу України.
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки по Києву загинуло семеро людей, а ще 34 отримали поранення різного ступеня важкості.
Під час попереднього масованого обстрілу столиці України ворог пошкодив спортивний ліцей.