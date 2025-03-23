Прокляті нелюди, горіть у пеклі: російські терористи вбили бабусю сестер Семеренко

Російські війська нанесли серію авіаударів по Краснопіллю, що знаходиться в Сумській області. Внаслідок обстрілу загинула бабуся олімпійських чемпіонок з біатлону сестер Семеренко.

Трагедія у сім'ї титулованих біатлоністок трапилася у неділю, 23 березня. Внаслідок злочинних дій російських загарбників відійшла у вічність бабуся сестер Семеренко, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Віти Семеренко.

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Життя бабусі забрали кляті росіяни

Олімпійська чемпіонка опублікувала фото зі зруйнованими будинками у Краснопілля. В одному з них жила бабуся сестер Семеренко.

"Сьогодні, 23 березня, перестало битися серце моєї бабусі. 21-го моїй бабусі виповнилося 90 років. Вона могла ще жити, але її життя забрали кляті росіяни. Коли насиллям стирали моє Краснопілля за три дні, вони забрали й бабусю. Стерли мій дім, стерли її життя, стерли пам’ять. Прокляті нелюди, горіть у пеклі за все зло, яке ви принесли на цю землю. Ви не люди – ви звірі, і розплата прийде", – написала Віта Семеренко.

Реакція Віти Семеренко на смерть бабусі / фото з інстаграму біатлоністки

Також відреагувала на втрату рідної бабусі Валентина Семеренко.

"Згасло світло у віконці, тихо вітерець зітха. Бабусю рідненьку, ніжну, добру, вже забрала вічність та", – написала біатлоністка.

Реакція Валентини Семеренко на смерть бабусі / фото з інстаграму біатлоністки

Нагадаємо, що сестри-близнючки Віта та Валентина Семеренко народилися у Краснопіллі. У рідному місті вони розпочали спортивну кар'єру.

У 2014 році сестри Семеренко у складі збірної України стали олімпійськими чемпіонками в естафеті.