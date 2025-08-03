Російські терористи здійснили атаку по спортивних об'єктах Миколаєва. В результаті вибухів був пошкоджений багатофункціональний комплекс "Водолій".

Ракетний удар по Миколаєву країна-агресор здійснила ввечері 2 серпня. Однією з цілей терористи обрали спорткомплекс "Водолій" – базу українських стрибунів у воду, пише 24 Канал з посиланням на Федерацію України зі стрибків у воду.

Читайте також Займався карате та плаванням: що відомо про 6-річну дитину, яка загинула від російської ракети

Комплекс "Водолій" потрапив під обстріл

Вибуховою хвилею повибивало вікна у будівлі комплексу. У приміщенні міститься велика кількість уламків.

Зранку працівники спорткомплексу прибирали будівлю та навколишню територію від уламків скла.

Наслідки російського обстрілу по комплексу "Водолій" / фото Федерації

Зазначимо, що у спортивному комплексі "Водолій" до змагань готуються провідні українські спортсмени зі стрибків у воду та синхронного плавання. Тут розпочинав спортивну кар'єру новоспечений срібний призер чемпіонату світу Олексій Середа.

У "Водолії" також тренуються чемпіон Європи Данило Коновалов, призер чемпіонату світу серед юніорів Богдан Чижовський і чемпіон Європи серед юніорів Максим Мірза.

Росіяни не вперше атакують спортивну інфраструктуру України. Від початку повномасштабної війни постраждали понад 500 споруд по всій країні.