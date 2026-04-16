Російські удари пошкодили будинок матері української чемпіонки світу
- Внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджено дім матері української чемпіонки Наталії Годунко, особливо постраждав 16-й поверх.
- Наталія Годунко – колишня художня гімнастка, чемпіонка світу та Європи, яка почала займатися гімнастикою в шість років у Києві.
Вночі 16 квітня російська армія обстріляла столицю України – Київ. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі, пошкоджені будинки, автосалони, парковки та інші об'єкти.
Серед постраждалих будинків виявився дім матері української чемпіонки світу з художньої гімнастики Наталії Годунко. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в інстаграм.
Що розповіла Годунко про будинок матері після обстрілу?
За словами жінки, удар припав на парадний вхід її будинку.
Пощастило, що наша квартира виходить не у двір. З дворового боку будівля зазнала серйозних руйнувань, на щастя, без жертв,
– додає мати чемпіонки.
Також повідомляється, що найбільші пошкодження припали на 16-й поверх будинку.
Переписка Наталії Годунко з мамою / Фото скриншот інстаграм-сторіс спортсменки
Що відомо про Наталію Годунко?
- За даними з Вікіпедії, вона колишня українська художня гімнастка, чемпіонка світу 2001 року в командному багатоборстві, чемпіонка Європи 2005 року зі стрічкою та переможниця фіналу Гран-прі 2004 року у багатоборстві.
- Гімнастикою почала займатися у шість років у Києві під керівництвом Альбіни та Ірини Дерюгіних.
- У 2005 році Годунко змагалася з Анною Безсоновою за звання найкращої української гімнастки, виграла Кубок Дерюгіної та стала єдиною українкою, яка завоювала золото зі стрічки на чемпіонаті Європи. На світовій першості того ж року здобула срібло і бронзу в командних змаганнях.