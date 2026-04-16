Російські удари пошкодили будинок матері української чемпіонки світу

Вночі 16 квітня російська армія обстріляла столицю України – Київ. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблі, пошкоджені будинки, автосалони, парковки та інші об'єкти.

Серед постраждалих будинків виявився дім матері української чемпіонки світу з художньої гімнастики Наталії Годунко. Про це спортсменка розповіла на своїй сторінці в інстаграм.

Що розповіла Годунко про будинок матері після обстрілу?

За словами жінки, удар припав на парадний вхід її будинку.

Пощастило, що наша квартира виходить не у двір. З дворового боку будівля зазнала серйозних руйнувань, на щастя, без жертв,

– додає мати чемпіонки.

Також повідомляється, що найбільші пошкодження припали на 16-й поверх будинку.

Переписка Наталії Годунко з мамою / Фото скриншот інстаграм-сторіс спортсменки

Що відомо про Наталію Годунко?