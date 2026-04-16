Среди пострадавших домов оказался дом матери украинской чемпионки мира по художественной гимнастике Натальи Годунко. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в инстаграм.
Что рассказала Годунко о доме матери после обстрела?
По словам женщины, удар пришелся на парадный вход ее дома.
Повезло, что наша квартира выходит не во двор. С дворовой стороны здание претерпело серьезные разрушения, к счастью, без жертв,
– добавляет мать чемпионки.
Также сообщается, что наибольшие повреждения пришлись на 16-й этаж дома.
Переписка Натальи Годунко с мамой / Фото скриншот инстаграм-сторис спортсменки
Что известно о Наталье Годунко?
- По данным из Википедии, она бывшая украинская художественная гимнастка, чемпионка мира 2001 года в командном многоборье, чемпионка Европы 2005 года с лентой и победительница финала Гран-При 2004 года в многоборье.
- Гимнастикой начала заниматься в шесть лет в Киеве под руководством Альбины и Ирины Дерюгиных.
- В 2005 году Годунко соревновалась с Анной Бессоновой за звание лучшей украинской гимнастки, выиграла Кубок Дерюгиной и стала единственной украинкой, которая завоевала золото с ленты на чемпионате Европы. На мировом первенстве того же года получила серебро и бронзу в командных соревнованиях.