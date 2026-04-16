Среди пострадавших домов оказался дом матери украинской чемпионки мира по художественной гимнастике Натальи Годунко. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в инстаграм.

Смотрите также "Выглядит как традиция": жена Яремчука эмоционально отреагировала на обстрел Киева

Что рассказала Годунко о доме матери после обстрела?

По словам женщины, удар пришелся на парадный вход ее дома.

Повезло, что наша квартира выходит не во двор. С дворовой стороны здание претерпело серьезные разрушения, к счастью, без жертв,

– добавляет мать чемпионки.

Также сообщается, что наибольшие повреждения пришлись на 16-й этаж дома.

Переписка Натальи Годунко с мамой / Фото скриншот инстаграм-сторис спортсменки

