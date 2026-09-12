Росіяни зруйнували "Калібром" квартиру, яка належала Даяні Ястремській

Українська тенісистка Даяна Ястремська розповіла, що під час нічної атаки росіян по Одесі ракетою було зруйновано житло, яке раніше належало її родині. Ворог вдарив по житловому будинку "Калібром".

Ястремська відреагувала на обстріл свого рідного міста на сторінці в інстаграмі. За півфіналісткою Australian Open-2024 стежать понад 200 тисяч користувачів мережі, пише 24 Канал.

Реакція Ястремської на обстріл Одеси

У сторіс тенісистка, яка нині посідає 113-ий рядок світового рейтингу, оприлюднила світлину понівеченого ракетним ударом будинку.

За словами Даяни, та квартира, куди росіяни спрямували засіб ураження, раніше належала її родині.

"Ось так виглядає руський мір", – підписала Ястремська.



Сторіс Даяни Ястремської

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси

За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, в місті постраждали від російського обстрілу 35 людей, серед них немовля віком 5 місяців.

13 людей були врятовані з будинку, де зафіксовано влучання, включно з двома дітьми. Двоє людей не виходять на зв'язок.