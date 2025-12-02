Один з найкращих нокаутерів в історії: що відомо про Вайлдера, з яким планує битися Усик

Олександр Усик у липні втретє став абсолютним чемпіоном світу, здолавши в битві за це звання британського боксера Даніеля Дюбуа. Після цього він дотримувався інформаційної тиші та не повідомляв про свої кар'єрні плани.

За цей час українцю кидали виклик чимало відомих боксерів, проте він їх ігнорував, а сам напередодні сенсаційно заявив, що планує битися з Деонтеєм Вайлдером. 24 Канал розповідає, що відомо про потенційного суперника чинного короля хевівейту.

Читайте також "Має тільки один удар": Сіренко оцінив сенсаційний бій Усик – Вайлдер

Хто такий Деонтей Вайлдер?

Американець народився 22 жовтня 1985 року в місті Таскалусе, штат Алабама. Він з дитинства захоплювався спортом, проте бокс не був для нього першим вибором.

Деонтею більше подобався баскетбол та американський футбол. Він навіть у студентські роки мріяв побудувати професійну кар'єру футболіста, однак у 20 років його плани кардинально змінилися.

Дівчина Вайлдера завагітніла, а в дитини ще до народження діагностували проблеми в розвитку. Від аборту молода сім'я категорично відмовилася, тому на світ з'явилася донечка, у якої був розщеплений хребет.

Пара не мала грошей на лікування й саме в цей період юнак вирішує поставити хрест на своїх мріях стати гравцем в американський футбол. Він почав займатися тим, що може принести миттєві гроші – боксом.

Що відомо про старт кар'єри Вайлдера?

Спочатку в боксерському залі до Деонтея ставилися доволі скептично, адже він не мав аматорської школи й був уже в дорослому віці. Його використовували як спаринг-партнера для проспектів, у яких бачили більший потенціал.

Проте американець мав те, чого не було в інших – шалена мотивація, яка виходила далеко за межі спортивних амбіцій. Тож він сумлінно працював і швидко досягнув успіху за дуже короткий проміжок часу.

Вже через два роки після початку тренувань Деонтей виграв найпрестижніші змагання серед американських любителів. Він став переможцем турніру "Золоті рукавички" та тріумфував на національному чемпіонаті серед аматорів.

Про нього почало дізнаватися все більше людей й уже на третій свій рік у боксі Вайлдер поїхав на Олімпійські ігри в Пекіні. Та він не просто виступив, а здобув бронзову нагороду.



Вайлдер на ОІ-2008 / Фото Getty Images

Цікаво. У півфіналі американець поступився італійцю Клементе Руссо, який на попередній стадії здолав Олександра Усика. Тоді боксери виступали не в надважкій вазі, а у крузервейті.

Загалом аматорська кар'єра була дуже короткою у Вайлдера. Всього на любительському ринзі він провів 35 боїв, у яких здобув 30 перемог.

Як Вайлдер стартував на профі-рингу?

Одразу після Олімпійських ігор американець вирішив перейти у професіонали. Він дебютував на цьому рівні 15 листопада 2008 року в бою проти Ітана Кокса.

Деонтей продемонстрував дуже обережний перший раунд, а вже в наступному зміг здобути перемогу. Спочатку він відправив суперника на настил, згодом був ще один нокдаун, а вже наприкінці 3-хвилинки Вайлдер потужним ударом нокаутував більш досвідченого суперника.

Дебютний бій Вайлдера в боксі: дивіться відео битви з Коксом

Після цього американець почав буквально знищувати своїх суперників одного за іншим. Відсутність аматорської школи він компенсував ударом шаленої сили.

В перших 32 поєдинках ніхто не протримався з ним більше, ніж чотири раунди. Всі були нокаутовані й це найдовша серія дострокових перемог в історії хевівейту.

У цей період за Деонтеєм закріпилося прізвисько "Бронзовий бомбардувальник". Це данина поваги до бронзової медалі, яку він завоював на Олімпійських іграх 2008 року, а також легендарному Джо Луїсу, якого називали "Коричневим бомбардувальником".

Свій перший титул у професійному боксі Вайлдер здобув 15 грудня 2012 року. Він нокаутував Келвіна Прайса, який до того протистояння був непереможним.

Деонтей терпляче боровся протягом перших двох раундів, а у третьому влучив супернику в щелепу потужною "плюхою" та відправив того на канати. Він спробував піднятися на ноги, але рефері, оцінивши стан Прайса, припинив бій.

Таким чином Вайлдер завоював вакантний титул чемпіона WBC Continental Americas. Згодом він його успішно двічі захищав.

Як Вайлдер здобув свій перший титул: дивіться відео

Вихід Вайлдера на новий рівень

Вперше поборотися за повноцінний титул чемпіона світу Деонтей отримав шанс у своєму 33-му поєдинку. Він бився за пояс WBC проти досвідченого канадця Бермейна Стіверна.

Це був перший бій, у якому американець не зміг нокаутувати свого суперника. Битва тривала всі 12 раундів і в ній Вайлдер переміг одностайним рішенням суддів.

Дивіться відеоогляд бою Вайлдер – Стіверн

Далі американець провів серію добровільних захистів свого титулу. Він повернувся до дострокових перемог, нокаутувавши по черзі Еріка Моліну, Жоана Дюапа, Артура Шпільку, Кріса Ареолу та Джерольда Вашингтона.

Після цього його зобов'язали захищати пояс з уже знайомим Бермейном Стіверном. Цього разу "Бронзовий бомбардувальник" зробив свою справу набагато швидше.

Він буквально знищив суперника. Вже у першому раунді він двічі відправив того на канвас, а на останніх секундах 3-хвилинки в характерному стилі з великою кількістю широких ударів забив канадця й рефері зафіксував нокаут.

Як Вайлдер знищив Стіверна в реванші: дивіться відео

Попри 39 перемог на профі-ринзі, чемпіон не мав надто великої популярності. До нього відносилися досить скептично через відсутність дійсно серйозних опонентів.

З метою виправлення цієї проблеми команда "Бронзового бомбардувальника" домовилася про бій проти зіркового кубинця Луїса Ортіса. Він також був непереможним і мав стати перевіркою справжнього рівня Вайлдера.

Битва з Ортісом виправдала очікування фанатів боксу. Вона минула в атаках обох бійців. Деонтей мав мінімальну перевагу, але в сьомому раунді пропустив декілька сильних ударів, внаслідок чого опинився за крок до дострокової поразки.

Проте американець вистояв, після чого зміг відновитися. Отримавши друге дихання, він почав домінувати й сам достроково зупинив суперника в десятому раунді.

Як Вайлдер переміг Ортіса: дивіться відео

Після цієї перемоги "Бронзовий бомбардувальник" вирішив не забавляти обертів і погодився на поєдинок з зірковим Тайсоном Ф'юрі. Цей бій став одним з найефектніших у сучасній історії хевівейту.

Британець вигравав за очками, але Вайлдер двічі відправив "Циганського короля" в нокдаун, особливо вразив другий. Це був той самий удар, після якого суперники американця ніколи не вставали.

Проте Ф'юрі якимось дивом підвівся у 12 раунді. Врешті-решт судді зафіксували нічию, яка дозволила Вайлдеру зберегти чемпіонський титул.

Відеоогляд бою Вайлдер – Ф'юрі

Одразу після поєдинку всі заговорили про реванш. Команди обидвох боксерів погодилися на це, та вирішили спочатку провести декілька проміжних боїв.

Суперниками Ф’юрі були німець Том Шварц і фін Отто Валін. Американець при цьому паралельно в першому раунді знищив Домініка Бризіла, а 23 листопада знову нокаутував Луїса Ортіса.

Тож фанати боксу знову стали свідками битви двох непереможних зірок хевівейту. І цього разу на ринзі вже був переможець.

Трилогія з Ф'юрі та втрата статусу непереможного бійця

Вдруге вони провели очне протистояння 22 лютого 2020 року. "Бронзовий бомбардувальник" виходив на бій у статусі незначного фаворита, проте все пішло не за його планом уже з самого початку.

Ф'юрі збив його з ніг комбінацією лівого хука та правого оверхенда у третьому раунді. У п'ятому британець знову відправив Вайлдера на настил, цього разу ударом у тіло.

Бій був доволі одностороннім і врешті-решт завершився технічним нокаутом у сьомому раунді. Тренер американця викинув білий рушник, після того, як "Циганський король" затиснув Деонтея в кутку рингу й почав забивати. Таким чином Вайлдер втратив пояс, яким володів понад п'ять років.

Як Ф'юрі завдав Вайлдеру першої поразки: дивіться відео

За умовами контракту, суперники мали провести ще одну битву. Спочатку вона планувалася на літо 2021 року, але згодом була перенесена на 9 жовтня через спалах коронавірусу в команді британця.

Перед боєм американець мав дуже жорстку риторику. Він обіцяв знищити Ф'юрі й зі старту продемонстрував серйозність своїх намірів.

Вайлдер добре розпочав перший раунд, завдавши чемпіону джеб у корпус і декілька чистих ударів правою рукою в груди та живіт, чого було достатньо, щоб виграти стартову 3-хвилинку за оцінками всіх трьох суддів. Проте далі було видно, що обидва бійці не збираються доводити бій до рішення арбітрів і мають стійке бажання "вимкнути світло" супернику.

Загалом вони п'ять разів відправляли одне одного в нокдауни. На рингу відбувався справжній махач, який врешті-решт завершився в 11 раунді.

Вайлдер помітно виснажився ближче до чемпіонських раундів і стікав кров'ю. Ф'юрі вдалося добити свого суперника чистим правим хуком, кинутим з клінчу. Рефері Роберт Мора припинив поєдинок, а Вайлдер продовжував лежав обличчям вниз на канвасі.

Той бій було визнано найкращим у 2021 році та внесено до класики хевівейту. Зокрема, своє захоплення щодо нього висловив і промоутер Боб Арум, який є членом Зали слави.

Я займаюся цим бізнесом 57 років. І мушу сказати, що я справді ніколи не бачив такого чудового бою у надважкій вазі,

– сказав Арум.

Дивіться відеоогляд третього бою Ф'юрі – Вайлдер

Після цього Вайлдер повернувся на ринг рівно через рік. Він отримав не надто відомого опонента Роберта Геленіуса.

"Бронзовий бомбардувальник" яскраво повернувся на ринг. Він дуже швидко нокаутував фіна, вразивши того потужним ударом наприкінці першого раунду. Геленіус впав на канвас, і суддя відразу зупинив бій.

Як Вайлдер нокаутував Геленіуса: дивіться відео

Після цього було анонсовано, що має відбутися мегафайт між Вайлдером і Джошуа. Проте перед цим їм треба було здолати Паркера та Валліна відповідно.

Обидві битви відбулися 23 грудня 2023 року. Британець легко впорався зі своїм завданням, а ось "Бронзовий бомбардувальник" мав набагато серйознішу опозицію та не зміг тріумфувати.

Того вечора новозеландець продемонстрував найкращий виступ у своїй кар'єрі. Він розгромив Вайлдера одноголосим рішенням суддів з рахунками 118:111, 118:110 та 120:108.

Як Вайлдер програв Паркеру: дивіться відео

Ця поразка стала болісною для американця й відкинула його від вершини надважкої ваги. Він після цього вийшов на ринг 1 червня 2024 року проти китайського велетня Чжан Чжілея та ще до поєдинку сказав, що він може стати останнім для нього, у разі поразки.

Той бій не пройшов і половини запланованої дистанції. 41-річний китайський боксер здійснив апсет, нокаутувавши американця вже у п'ятому раунді.

Ветеран володів ініціативою на старті битви та затискав "Бронзового бомбардувальника" до канатів своєю вагою. Китаєць більше завдавав ударів, а у п'ятому раунді Вайлдер пропустив удар правою рукою, від якого його розвернуло – Чжілей пробив ще один удар в обличчя і Деонтей упав.

Американець піднявся до рахунку десять, але невпевнено тримався на ногах. Суддя оцінив його стан і зупинив бій.

Як Чжілей здолав Вайлдера: дивіться відео

Після цього американець усе ж таки вирішив продовжити кар'єру. Він змінив тренера та провів бій проти маловідомого Тайрелла Херндона.

Вони билися 27 червня й тоді "Бронзовий бомбардувальник" нокаутував свого земляка в сьомому раунді, але навіть з такою опозицією не виглядав переконливим.

Як Вайлдер переміг Херндона: дивіться відео

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?

Здавалося, що 40-річний американець уже ніколи не отримає шанс наблизитися до вершини хевівейту та поборотися за чемпіонські пояси. Проте несподівано вікно можливостей для нього відкрив Олександр Усик.

В інтерв'ю Boxing King Media він заявив, що хоче побитися з "Бронзовим бомбардувальником". Українець віддав належне боксерській спадщині Вайлдера та заявив, що для нього це пріоритетний варіант.

Наступного року я хочу провести бій з Деонтеєм Вайлдером. Для мене це цікаво. Цей хлопець – чемпіон світу, дуже відомий і сильний боксер. Він є одним з найбільших супертяжів за останні 10 років,

– заявив Усик.

На це вже відреагували в команді Вайлдера. Його менеджер Шеллі Фінкель заявив, що вони готові розглянути пропозицію на бій проти чинного короля хевівейту.

Тож уже у 2026 році фанати боксу можуть побачити бій одного з найбільш технічних боксерів в історії проти зіркового нокаутера, який випадково опинився в боксі, але зміг побудувати неймовірну кар'єру. Здається, що фаворит очевидний, враховуючи форму американця, проте варто не забувати боксерську істину про те, що в панчера завжди є шанс на перемогу.

Боксерська спадщина Вайлдера