Вболівальники заздалегідь чекали приїзд Аль-Насра на базу, аби зустріти "Ель-Бічо". У той час, як Роналду з'явився біля входу фани змогли пробитись ближче до свого кумира, повідомляє 24 канал із посиланням на Mail Sport.

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Що зробила охорона Роналду?

Кріштіану Роналду був трішки здивований та зупинився на мить біля входу, де стояли фанати. Проте у справу втрутилась особиста охорона легендарного португальського футболіста.

Охоронці Роналду вимушені були застосувати силу, аби відтіснити фанатів від зірки Аль-Насра. Кріштіану спокійно зайшов у будівлю, але неприємний інцидент потрапив в об'єктиви камер.

Відео епізоду за участі особистої охорони розлетілось соціальними мережами, а сам викликав бурхливе обговорення. Користувачі, як засуджують дії охорони Роналду, так і захищають особистий простір та безпеку футболіста.

Охорона Роналду виштовхала фанатів: дивіться відео

Раніше повідомляли про те, що Кріштіану Роналду відзначився голом за Аль-Наср на зборах в Австрії. Легендарний португалець допоміг саудівському клубу здобути перемогу у контрольному матчі.