Перша українська чемпіонка Баюл видала скандальну заяву про політику на Олімпіаді-2026

Фігуристка Оксана Баюл прокоментувала високу громадянську та патріотичну активність українських спортсменів на Олімпійських іграх. Українка, яка вже давно живе у США, розкритикувала співвітчизників.

Баюл поскаржилася на своїй сторінці в інстаграмі, що на пресконференціях під час Олімпіади нібито "говорять про що завгодно, крім самого спорту".

Дивіться також Потрапила у ДТП і покинула доньку: як склалася доля першої олімпійської чемпіонки з України

Що сказала Баюл про українців на Олімпіаді-2026?

Колишня фігуристка вирішила звернутися до атлетів із порадою – судячи з контексту заяви, йдеться про тих український спортсменів, які в Італії говорили про війну, закликали до відсторонення росіян від міжнародного спорту та вшановували пам'ять вбитих Росією колег.

Баюл вирішила, що така поведінка продиктована нашим атлетам кимось іншим, і замість цього потрібно зосередитися виключно на спорті.

Коли ви займаєте політичну позицію, ви миттєво втрачаєте половину своєї аудиторії (у глобальному масштабі), і вас запам’ятають лише за те, що ви сказали на Олімпіаді, що не має стосунку до справжньої причини вашого перебування там. Пам’ятайте, що треба займатися тільки своєю справою,

– провокативно заявила олімпійська чемпіонка 1994 року.

У коментарях українці зазначають, що співвітчизниці не варто було взагалі починати цю дискусію, а деякі навіть звинуватили Баюл в тому, що вона знову має проблеми з алкоголем і не може себе стримувати.

Що відомо про Оксану Баюл?