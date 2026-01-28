Потрапила у ДТП і покинула доньку: як склалася доля першої олімпійської чемпіонки з України
- Оксана Баюл, перша олімпійська чемпіонка України, тріумфувала на зимовій Олімпіаді-1994 в Ліллегаммері.
- Після Олімпіади Баюл зіткнулась з особистими і професійними труднощами, включаючи інцидент з алкоголем, проблеми в особистому житті та суперечки щодо громадянства.
Оксана Баюл – знаменита фігуристка, яка назавжди вписала своє ім'я в історію. Саме вона стала першою олімпійською чемпіонкою в історії України.
У віці 16 років вона тріумфувала на зимовій Олімпіаді-1994 у Норвегії. Як склалася доля видатної фігуристки, де вона зараз та чим займається – розповідає 24 канал.
Як Баюл стала олімпійською чемпіонкою?
Як йдеться у статті на Вікіпедії, Баюл народилася у Дніпрі у 1977 році. Її мати хотіли, аби вона займалася балетом, але майбутню зірку фігурного катання не взяли через її комплекцію.
У віці чотирьох років бабуся Баюл віддала дівчинку на ковзанку. І вже у 1994 році вона виступила на зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллегаммері, куди потрапила через брак кандидатів у збірну України після розпаду СРСР.
Українка у перші дні змагань показала найкращу коротку програму в історії фігурного катання. Однак на наступний день сталася подія, яка могла залишити Баюл без олімпійського золота.
На одному із тренувань вона зіштовхнулася з німецькою фігуристкою Танею Шевченко та її подальша участь у змаганнях була під загрозою. Зрештою Баюл змогла вийти на лід та принести України перше в історії "золото" Олімпіади.
Переможний виступ Баюл: дивіться відео
Якою була доля Баюл після Олімпіади?
Сенсаційний успіх у Ліллегаммері відкрив Баюл шлях для подальшого розвитку своєї кар'єри. Після успіху на Олімпіаді-1994 українка почала працювати за контрактом у Лас-Вегасі, ставши улюбленицею місцевої публіки.
У 1997 році спортсменка вляпалася у халепу, розбивши свій "Мерседес". Згодом виявилося, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння, через що на автомобілі врізалася у дерево.
Цей інцидент не минув безслідно для фігуристки. Унаслідок аварії вона зазнала перелому ребер, а також отримала покарання у вигляді умовного терміну. Згодом Баюл заявила, що саме ця подія дозволила їй кинути шкідливу звичку.
Після відновлення вона продовжила займатися спортом, а пізніше зайнялася бізнесом. Відзначимо, що в особистому житті олімпійської чемпіонки було не все так солодко – вона тричі виходила заміж.
Першим її чоловіком був Євген Суник, з яким Баюл познайомилася у 2000 році. У шлюбі подружжя прожило п'ять років, після чого фігуристка вийшла заміж за американського бізнесмена Джима Бреннона.
Другий шлюб фігуристки також був нетривалим. Втрете Оксана вийшла заміж у 2014 році за Карла Фаріну, а вже через рік у них народилася донька Софія, яка захоплюється балетом та фігурним катанням.
Відзначимо, що цікава ситуація за участі Баюл також сталася у 2021 році, коли на 30-річчя Незалежності України було запрошено чимало зіркових гостей, але видатна фігуристка не опинилася серед них.
Тоді на знак протесту олімпійська чемпіонка заявила, що відомвляється від українського громадянства, викликавши резонанс у суспільстві. Пізніше в інтерв'ю НВ вона пояснила, що вона залишається громадянкою України, але її паспорт вже недійсний.
Я досі громадянка України. У мене немає громадянства США, тільки український паспорт, який наразі недійсний,
– поділилася Баюл.
За словами Баюл, їй потрібно приїхати в України задля поновлення документу. Проте наразі у неї немає такої можливості.
Де зараз Баюл та чим займається?
За останніми новинами Баюл проживає у місті Шривпорт, що у штаті Луїзіана, де працює у місцевій школі фігурного катання. Також відомо, що олімпійська чемпіонка розлучається зі своїм чоловіком.
Як повідомляє US Weekly, італійський міліонер Фаріна та третій чоловік Баюл звинуватив Оксану у расизмі та алкоголізмі. Окрім того, він заявив, що їхня донька Софія боїться власної матері.
Зрештою видатна фігуристка погодилася, що їй варто жити окремо та пройти курс контролю над гнімов. За даними MSN, експодружжя продасть будинок у Луїзіані та поділять кошти, а сам Фаріна разом з донькою Софією переїдуть до Лас-Вегаса.
Нещодавно Баюл засвітилася у соціальних мережах. Олімпійська чемпіонка вийшла на лід та продемонструвала свою майстерність.
Зимові Олімпійські ігри-2026: де та коли відбудуться змагання?
Зимова Олімпіада розпочнеться 6 лютого з церемонії-відкриття у Мілані. Церемонія-закриття ж запланована у Вероні – 22 лютого.
Самі змагання відбудуться у Мілані та Кортіна д'Ампеццо.