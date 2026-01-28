Потрапила у ДТП і покинула доньку: як склалася доля першої олімпійської чемпіонки з України

Оксана Баюл – знаменита фігуристка, яка назавжди вписала своє ім'я в історію. Саме вона стала першою олімпійською чемпіонкою в історії України.

У віці 16 років вона тріумфувала на зимовій Олімпіаді-1994 у Норвегії. Як склалася доля видатної фігуристки, де вона зараз та чим займається – розповідає 24 канал.

Як Баюл стала олімпійською чемпіонкою?

Як йдеться у статті на Вікіпедії, Баюл народилася у Дніпрі у 1977 році. Її мати хотіли, аби вона займалася балетом, але майбутню зірку фігурного катання не взяли через її комплекцію.

У віці чотирьох років бабуся Баюл віддала дівчинку на ковзанку. І вже у 1994 році вона виступила на зимових Олімпійських іграх у норвезькому Ліллегаммері, куди потрапила через брак кандидатів у збірну України після розпаду СРСР.

Українка у перші дні змагань показала найкращу коротку програму в історії фігурного катання. Однак на наступний день сталася подія, яка могла залишити Баюл без олімпійського золота.

На одному із тренувань вона зіштовхнулася з німецькою фігуристкою Танею Шевченко та її подальша участь у змаганнях була під загрозою. Зрештою Баюл змогла вийти на лід та принести України перше в історії "золото" Олімпіади.

Переможний виступ Баюл: дивіться відео

Якою була доля Баюл після Олімпіади?

Сенсаційний успіх у Ліллегаммері відкрив Баюл шлях для подальшого розвитку своєї кар'єри. Після успіху на Олімпіаді-1994 українка почала працювати за контрактом у Лас-Вегасі, ставши улюбленицею місцевої публіки.

У 1997 році спортсменка вляпалася у халепу, розбивши свій "Мерседес". Згодом виявилося, що вона перебувала у стані алкогольного сп'яніння, через що на автомобілі врізалася у дерево.

Цей інцидент не минув безслідно для фігуристки. Унаслідок аварії вона зазнала перелому ребер, а також отримала покарання у вигляді умовного терміну. Згодом Баюл заявила, що саме ця подія дозволила їй кинути шкідливу звичку.

Після відновлення вона продовжила займатися спортом, а пізніше зайнялася бізнесом. Відзначимо, що в особистому житті олімпійської чемпіонки було не все так солодко – вона тричі виходила заміж.

Оксана Баюл / Фото з відкритих джерел

Першим її чоловіком був Євген Суник, з яким Баюл познайомилася у 2000 році. У шлюбі подружжя прожило п'ять років, після чого фігуристка вийшла заміж за американського бізнесмена Джима Бреннона.

Другий шлюб фігуристки також був нетривалим. Втрете Оксана вийшла заміж у 2014 році за Карла Фаріну, а вже через рік у них народилася донька Софія, яка захоплюється балетом та фігурним катанням.

Відзначимо, що цікава ситуація за участі Баюл також сталася у 2021 році, коли на 30-річчя Незалежності України було запрошено чимало зіркових гостей, але видатна фігуристка не опинилася серед них.

Тоді на знак протесту олімпійська чемпіонка заявила, що відомвляється від українського громадянства, викликавши резонанс у суспільстві. Пізніше в інтерв'ю НВ вона пояснила, що вона залишається громадянкою України, але її паспорт вже недійсний.

Я досі громадянка України. У мене немає громадянства США, тільки український паспорт, який наразі недійсний,

– поділилася Баюл.

За словами Баюл, їй потрібно приїхати в України задля поновлення документу. Проте наразі у неї немає такої можливості.

Де зараз Баюл та чим займається?

За останніми новинами Баюл проживає у місті Шривпорт, що у штаті Луїзіана, де працює у місцевій школі фігурного катання. Також відомо, що олімпійська чемпіонка розлучається зі своїм чоловіком.

Як повідомляє US Weekly, італійський міліонер Фаріна та третій чоловік Баюл звинуватив Оксану у расизмі та алкоголізмі. Окрім того, він заявив, що їхня донька Софія боїться власної матері.

Баюл з донькою Софією / Фото з фейсбуку фігуристки

Зрештою видатна фігуристка погодилася, що їй варто жити окремо та пройти курс контролю над гнімов. За даними MSN, експодружжя продасть будинок у Луїзіані та поділять кошти, а сам Фаріна разом з донькою Софією переїдуть до Лас-Вегаса.

Нещодавно Баюл засвітилася у соціальних мережах. Олімпійська чемпіонка вийшла на лід та продемонструвала свою майстерність.

