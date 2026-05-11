Халат Мілевського: чи пробачив Олег Блохін форварда Динамо за нахабну витівку
- У 2021 році Артем Мілевський публічно вибачився перед Олегом Блохіним за свою поведінку в минулому.
- Нещодавно Мілевський і Блохін спілкувалися через відеозв'язок, демонструючи, що конфлікт між ними вирішено.
У 2012 році, коли Олег Блохін очолив Динамо, форвард Артем Мілевський прийшов на презентацію тренера у халаті. Конфлікт не вщухав роками, але зараз між двома легендарними нападниками нібито більше немає образ.
Мілевський стверджував, що публічно вибачився за свою поведінку і визнав провину перед колишнім коучем. Хоча після цього між ними знову спалахували іскри. 24 Канал розбирався, як ладнають між собою видатні динамівські форварди.
Чому між Мілевським і Блохіним був конфлікт?
Як зазначав сам Мілевський у своєму телеграм-каналі, він ніколи не думав, що епізод з халатом стане мемом і буде відгукуватися йому довгі роки.
Звісно, я б тоді краще запізнився на хвилину чи там на 30 секунд, забіг би швидко щось накинув. Я просто не надав цьому значення, не думав, що так усе буде,
– зізнався ексдинамівець.
Проте халат був не єдиною причиною того, що між Блохіним та його підопічним існувала постійна напруга. Тренер загалом не сприймав те, що нападник має проблеми з дисципліною, і навіть одного разу вирішив вигнати його з клубної бази.
Як пише "Український футбол", це сталося, коли у Блохіна увірвався терпець. Він тоді сам сказав Мілевському, що той не буде жити разом з командою. Артем набрав президента Динамо Ігоря Суркіса, і той сказав йому не виселятися з номера і нікуди не їхати, бо "не він тебе туди поселив, не йому і виганяти". Але власник клубу попросив форварда все ж знайти з коучем спільну мову.
Як Мілевський та Блохін помирилися?
Пізніше Мілевський дійшов висновку, що він був неправий, поводячись виклично з легендою, тож у 2021 році зі сцени публічно приніс свої вибачення перед Олегом Блохіним.
До Олега Володимировича я добре ставлюся. Я бажаю йому і його родині тільки добра і щастя,
– казав форвард.
Проте минулоріч в одному з інтерв'ю Мілевський раптово розкритикував Блохіна за те, що той нібито має зіркову хворобу і дуже сконцентрований на собі. Артем розповів, що колишній тренер Динамо усюди носив із собою "Золотий м'яч", навіть не тренування.
У Блохіна скрізь тільки я, я, я. Елементарний приклад. На тренуванні йде подача на нападника, той б'є і промахується. Блохін одразу: "А я б забив". Всі хлопці сміялися над цим,
– стверджував Артем.
Блохін сприйняв ситуацію досить спокійно: заперечив, що так себе поводив, але сказав, що "якщо Мілевський хоче так розказувати, то нехай розказує".
Які зараз відносини у Мілевського і Блохіна?
Нещодавно стався епізод, який свідчить про те, що між легендами Динамо все ж немає великої напруги.
Олександр Алієв вивів Мілевського на відеозв'язок з Блохіним, той привітав свого колишнього підопічного, а Артем сказав, що "любить Володимировича".
Тож старі образи між тренером і гравцем, очевидно, залишилися у минулому.