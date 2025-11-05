Ікона Динамо та збірної України: топ-10 цікавих фактів про легендарного Олега Блохіна

5 листопада свій день народження святкує легендарна постать в українському футболі Олег Блохін. Цього року знаменитому форварду виповнюється 73 роки.

Блохін залишився великий слід як в історії радянського футболу, так і за часів незалежності України. 24 Канал розповідає про 10 цікавих фактів з кар'єри та життя Олега Володимировича.

1. Найкращий бомбардир та зірка Динамо

Майже всю кар'єру нападник провів у рідному Динамо, віддавши йому 20 років на професійному рівні. У 578 матчах Блохін оформив 265 голів, що дозволяє йому бути найкращим голеадором клубу в історії.

Крім того, за кількістю проведених ігор за Динамо Олег Володимирович поступається лише Олександру Шовковському. Нападник допоміг "біло-синім" завоювати чимало трофеїв в СРСР, а саме 8 чемпіонств та п'ять Кубків країни.

2. Запалював у Європі та знущався з Баварії

Найбільше ж Блохін запам'ятався на євроарені. У міжнародних турнірах нападник оформив аж 25 голів, а також напряму долучився до завоювання всіх євротрофеїв киян.

Особливо для Олега Володимировича вдався 1975 рік, коли він був лідером атак Динамо. Його гол у фіналі Кубка володарів Кубків допоміг "біло-синім" розгромити Ференцварош та здобути перший євротрофей.

А за півроку Блохін став зіркою Суперкубка УЄФА, поставивши на коліна Баварію. 1:0 та 2:0 – і всі голи на рахунку Олега Володимировича. Вишенькою на торті став гол у ворота Атлетіко в переможному фіналі Кубка Кубків-1986.

3. Перший українець із Золотим м'ячем

За підсумком того самого 1975-го Блохін отримав й індивідуальне визнання. Нападник став переможцем у голосуванні за Золотий М'яч, випередивши таких легенд як Франц Бекенбауер, Йоган Кройф, Зепп Маєр та Пауль Брайтнер.

Ба більше, Блохін випередив Бекенбауера майже втричі (122 голоси проти 42-х). Таким чином Олег Володимирович став першим українцем, який отримав головну індивідуальну нагороду у футболі.



Олег Блохін став першим українцем із Золотим м'ячем

4. Легенда збірної СРСР

Не збавляв обертів Блохін і у складі збірної Союзу. За неї нападник грав з 1972 по 1988 роки і на той час команда складалась зачасту саме з українців.

Олег Володимирович оформив 42 голи за радянську збірну, навіки залишившись найкращим її бомбардиром. Вже у перший свій рік в команді гравець забив шість голів на Олімпіаді. Також на його рахунку голи Новій Зеландії та Канаді на турнірах 1982 та 1986 років.

5. Кар'єра в Греції

У 1989 році Блохін вирішив поїхати закордон завершувати кар'єру. Форвард пограв за австрійський Форвертс та кіпрський Аріс. А починати тренерську кар'єру українець вирішив у Греції.

Там спеціаліст став швидко своїм та затримався аж на 12 років. Попри відсутність серйозних трофеїв, Блохін чимало попрацював у Олімпіакосі, АЕКу, Іонікосі та ПАОКу.

6. Успіх зі збірною України

Повернувся Блохін в українське інфополе доволі гучно та яскраво. Після провалу збірної у кваліфікації на Євро-2004 ФФУ звільнила Леоніда Буряка та запросило очолити команду саме Блохіна.

Скепсису було чимало, адже сам тренер давно не працював в Україні та не мав великих досягнень у Греції. Проте Олег Володимирович здивував одразу, пообіцявши на пресконференції вивести "синьо-жовтих" на чемпіонат світу-2006 з першого місця.



Олег Блохін – найкращий тренер в історії збірної України

Зробити це було непросто, адже в нашій групі були міцні Данія, Туреччина, Албанія, а також чинні на той момент чемпіони Європи греки. Проте Блохін на справі довів, що здатен на це.

Команда достроково виграла групу та вперше у своїй історії поїхала на Мундіаль. Ба більше, на самому турнірі Блохіну вдалось вивести Україну до вісімки найкращих команд.

Після розгромної поразки від Іспанії наша команда знищила Саудівську Аравію, обіграла Туніс та у напруженій серії пенальті пройшла Швейцарію. Той чвертьфінал у Німеччині так досі і залишається єдиним чемпіонатом світу для збірної України.

7. Повернення на Євро-2012

На жаль, відбір на Євро-2008 не задався і Блохін залишив збірну та поїхав тренувати ФК Москва. Але про Олега Володимировича згадали у кризовий момент у 2011-му.

Тоді наша команда залишалась без тренера за рік до домашнього чемпіонату Європи. І ФФУ знову довірила головну команду країни Блохіну. Проте цього разу казки не вийшло, хоч і були позитивні моменти.

Україна вперше зіграла на Євро та здобула вольову перемогу у дебютному матчі турніру проти Швеції (2:1). Однак випробування Францією та Англією команда не пройшла. Хоч і не без допомоги угорського судді Віктора Кашшаї.

8. Провал в Динамо

А восени 2012-го Олег Володимирович шокував українську спільноту, коли за власним бажанням залишив збірну. Причому причина не в стані здоров'я, а в пропозиції від іншого клубу.

Але ж цим клубом було Динамо! Команда його життя, яку він мріяв тренувати довгий час. Тому у 2012-му Олег Володимирович реалізував свою мрію. Проте вона обернулась пшиком.



Олег Блохін провалився на чолі рідного клубу

Під тренера провели витратну трансферну політику. Мбокані, Велозу, Ленс, Тремулінас, Беланда, Раффаель… Про таких новачків кожен з наступників Блохіна міг тільки мріяти.

А на полі команда не вражала та навіть примудрилась посісти четверте місце в УПЛ сезону 2012-2013. Навіть це йому пробачили, але після невдалої наступної кампанії тренера таки попросили на вихід.

9. Скандали з журналістами

Період роботи в Динамо запам'ятався чималими скандальними історіями з журналістами. Олег Володимирович завжди різко відповідав на незручні питання, а подекуди переходив на крик та агресію.

Ті ж у відповідь відправляли коуча постійно у відставку, що його додатково дратувало. Ще під час роботи зі збірною на Євро-2012 у Блохіна виник конфлікт із репортером, який публічно розкритикував команду після поразки від англійців.

10. Сімейне життя

Олег Володимирович народився у спортивній сім'ї. Його батько Володимир був майстром спорту з легкої атлетики, а мати Катерина – відомою спринтеркою.

Сам футболіст також створив спортивну сім'ю, одружившись із відомою гімнасткою Іриною Дерюгіною. Вона двічі ставала абсолютною чемпіонкою світу.

У пари народилась донька Ірина, яка також проявила себе у гімнастиці та запам'яталась в ролі телеведучої під час Євро-2012. Але наприкінці 90-х Блохін розійшовся із Дерюгіною.



У Олега Блохіна було дві дружини

А на початку 00-х стало відомо про нові відносини Блохіна. Вже більше 20-ти років легенда Динамо живе із жінкою на ім'я Анжела, яка не веде публічне життя.

У 2000 році Анжела народила доньку Ганну від Блохіна, а у 2002-му – ще одну доньку Катерину. Обидві дівчини захоплюються тенісом, що заохочується їх батьками. Втім про професійну кар'єру у цьому виді спорту мови не йде.