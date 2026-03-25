Блохін, Бєланов і Шевченко у новій формі збірної України показали "Золоті м'ячі" на фото Adidas
- Олег Блохін, Ігор Бєланов і Андрій Шевченко взяли участь у фотосесії для просування нової виїзної форми збірної України від Adidas.
- Нова форма збірної України, виконана у синіх кольорах, символізує історичну спадкоємність українських гербів та національний символ.
Перед матчами плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 збірна України отримала підтримку від своїх легенд – володарів "Золотого м'яча". Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко взяли участь у фотосесії для просування нової виїзної форми головної команди.
На фото з інстаграму Adidas Ukraine у камерній атмосфері найкращі нападники в історії українського футболу вболівають за тих, хто представляє Україну на полі зараз. А також демонструють свої нагороди і позують у синіх футболках, в яких збірна мріє зіграти на Мундіалі.
Чому зібралися разом володарі "Золотого м'яча" з України?
Трьох власників найпрестижнішої індивідуальної нагороди у футболі запросили разом взяти участь у промо-кампанії Adidas Ukraine щодо нової виїзної форми збірної України, виконаної у синіх кольорах.
На світлинах легенди українського футболу разом одягнули нові футболки і показали здобуті ними "Золоті м'ячі".
Легенди дивляться на "Золотий м'яч" Олега Блохіна / фото Adidas Ukraine
Усі три "Золоті м'ячі" і їхні власники в одному кадрі / фото Adidas Ukraine
Що символізує нова форма збірної України?
Згідно з прес-релізом Adidas, дизайн виїзної форми простежує історію спадкоємності українських гербів від часів князя Володимира Великого до дизайнів Василя Кричевського і Миколи Битинського. Візерунок у верхній передній частині футболки зображає наш національний символ.
Вперше за 36 років Adidas також повернули на форми збірних команд свій оригінальний логотип-трилисник.
Змагаючись за право взяти участь у Чемпіонаті світу, ми представляємо сучасну збірну сучасної України. Добре, що новий виїзний комплект поєднує цей образ із символами, які для нашої країни мають особливу вагу, і нагадує, хто ми є,
– прокоментував нову форму президент УАФ Андрій Шевченко.
Коли Україна зіграє у новій виїзній формі?
- Обидва матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026, який прийматимуть США, Канада і Мексика, наша збірна проведе у статусі господаря поля – хоча матчі відбудуться в іспанській Валенсії.
- Тож з високою ймовірністю ми побачимо підопічних Сергія Реброва у жовтих кольорах, а синя форма чекатиме свого часу влітку, коли збірна проводитиме контрольні ігри перед стартом Мундіалю.
- Якщо Україна пройде Швецію у півфіналі плей-оф, ми зіграємо з переможцями пари Польща – Албанія. У разі виходу на чемпіонат світу нашими суперниками в групі стануть Японія, Нідерланди і Туніс.