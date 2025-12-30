"Подумав, що це новорічний жарт": як Блохін дізнався про здобуття "Золотого м'яча"

Легендарний Олег Блохін був першим українським футболістом, який став володарем "Золотого м'яча". Знаменна подія відбулася 50 років тому.

30 грудня 1975 року форвард київського Динамо Олег Блохін став найкращим футболістом Європи. Через 50 років легендарний футболіст пригадав, як дізнався про здобуття "Золотого м'яча", повідомляє 24 Канал з посиланням на Тікток FootballHub.

Як Блохін дізнався про завоювання "Золотого м'яча"?

Знаменитий динамівець готувався вдома зустрічати новий 1976 рік, коли йому зателефонували журналісти. Спершу Блохін розцінив їхні повідомлення як жарт.

Це було перед Новим роком. Я пам'ятаю, що у мене ще травма була. Мені подзвонив хтось із журналістів та повідомив, що я отримав "Золотий м'яч". Я думав, що це новорічний розіграш, а тому не повірив. А вже потім почали телефонувати іноземні та наші журналісти. Ось тоді я зрозумів, що все серйозно,

– поділився спогадами Блохін.

Зазначимо, що за підсумком голосування France Football Олег Блохін випередив зірок світового футболу – Франца Беккенбауера та Йогана Кройффа. Українець набрав 122 очки, а представники Німеччини та Нідерландів 42 та 27 балів відповідно.

До речі, київське Динамо на своєму сайті привітало свого вихованця з ювілейною датою здобуття "Золотого м'яча".

Раніше Олег Блохін розповідав, як його не хотіли відпускати з СРСР у закордонний клуб. Тоді футболіст мав офіцерське звання "старшого лейтенанта".

Чому Блохін став найкращим футболістом Європи у 1975 році?