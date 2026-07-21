Колишній футболіст і головний тренер Динамо, а також екстренер збірної України Олег Блохін поділився своїми враженнями від фіналу чемпіонату світу-2026. Свою думку він висловив у коментарі для Sport.ua.
Блохін про фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною
Блохін зізнався, що загалом турнір виправдав його очікування, однак фінальний матч став для нього несподіванкою через слабку гру аргентинської збірної.
Аргентина у фіналі взагалі була ніякою. Після матчу її гравці ще й влаштували бійку. Вони більше грубіянили, ніж грали у футбол. Якщо за 90 хвилин команда не завдала жодного удару у площину воріт, то як можна виграти? Що це за гра взагалі?,
– зазначив він.
Екснаставник збірної України також розповів, що у фіналі підтримував Іспанію, але очікував більш конкурентного поєдинку.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Хотілося побачити гарний футбол від обох команд, але вийшло так, що грала лише Іспанія,
– сказав Блохін.
На його думку, іспанська команда цілком заслужено здобула титул чемпіона світу, що було очевидно не лише за фіналом, а й за виступом команди протягом усього турніру.
Серед інших збірних, які справили позитивне враження, Блохін відзначив Норвегію, Марокко, Єгипет і Кот-д'Івуар.
Водночас головними розчаруваннями чемпіонату він назвав збірні Німеччини та Бразилії.
Не знаю, у чому причина, але від цих команд я очікував значно більшого,
– підсумував Блохін.
Нагадаємо, що долю історичного фіналу на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі вирішив єдиний гол Феррана Торреса, забитий на 106-й хвилині другого овертайму.
Фінал також увійшов в історію тим, що вперше на чемпіонатах світу ФІФА організувала масштабне шоу в перерві між таймами. Перед уболівальниками виступили Мадонна, Джастін Бібер, Шакіра та гурт BTS.
Протягом 120 хвилин збірна Аргентини не завдала жодного удару в площину воріт Унаї Сімона, а збірна Іспанії здобула свій другий у історії титул чемпіонів світу після тріумфу на Мундіалі 2010 року.