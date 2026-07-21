Бывший футболист и главный тренер Динамо, а также экс-тренер сборной Украины Олег Блохин поделился своими впечатлениями от финала чемпионата мира-2026. Свое мнение он высказал в комментарии для Sport.ua.

Блохин о финальном матче ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной

Блохин признался, что в целом турнир оправдал его ожидания, однако финальный матч стал для него неожиданностью из-за слабой игры аргентинской сборной.

Аргентина в финале вообще была никудышной. После матча ее игроки еще и устроили драку. Они больше грубили, чем играли в футбол. Если за 90 минут команда не нанесла ни одного удара в створ ворот, то как можно выиграть? Что это за игра вообще?,

– отметил он.

Бывший тренер сборной Украины также рассказал, что в финале болел за Испанию, но ожидал более конкурентного поединка.

Хотелось увидеть красивый футбол от обеих команд, но получилось так, что играла только Испания,

– сказал Блохин.

По его мнению, испанская команда вполне заслуженно завоевала титул чемпиона мира, что было очевидно не только по финалу, но и по выступлению команды на протяжении всего турнира.

Среди других сборных, которые произвели положительное впечатление, Блохин отметил Норвегию, Марокко, Египет и Кот-д'Ивуар.

В то же время главными разочарованиями чемпионата он назвал сборные Германии и Бразилии.

Не знаю, почему это так, но от этих команд я ожидал гораздо большего,

– подытожил Блохин.

Напомним, что исход исторического финала на стадионе "Мет-Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси решил единственный гол Феррана Торреса, забитый на 106-й минуте второго овертайма.

Финал также вошел в историю тем, что впервые на чемпионатах мира ФИФА организовала масштабное шоу в перерыве между таймами. Перед болельщиками выступили Мадонна, Джастин Бибер, Шакира и группа BTS.

В течение 120 минут сборная Аргентины не нанесла ни одного удара в створ ворот Унаи Симона, а сборная Испании завоевала свой второй в истории титул чемпионов мира после триумфа на Мундиале 2010 года.