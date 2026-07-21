"Що це за гра взагалі?": Блохін жорстко прокоментував фінал ЧС-2026

Чемпіоном світу 2026 року стала збірна Іспанії. У фінальному матчі іспанці зустрілися з Аргентиною та здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Долю поєдинку вирішив гол, забитий в додатковий час.

Колишній футболіст і головний тренер Динамо, а також екстренер збірної України Олег Блохін поділився своїми враженнями від фіналу чемпіонату світу-2026. Свою думку він висловив у коментарі для Sport.ua.

Блохін про фінальний матч ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною

Блохін зізнався, що загалом турнір виправдав його очікування, однак фінальний матч став для нього несподіванкою через слабку гру аргентинської збірної.

Аргентина у фіналі взагалі була ніякою. Після матчу її гравці ще й влаштували бійку. Вони більше грубіянили, ніж грали у футбол. Якщо за 90 хвилин команда не завдала жодного удару у площину воріт, то як можна виграти? Що це за гра взагалі?,

– зазначив він.

Екснаставник збірної України також розповів, що у фіналі підтримував Іспанію, але очікував більш конкурентного поєдинку.

Хотілося побачити гарний футбол від обох команд, але вийшло так, що грала лише Іспанія,

– сказав Блохін.

На його думку, іспанська команда цілком заслужено здобула титул чемпіона світу, що було очевидно не лише за фіналом, а й за виступом команди протягом усього турніру.

Серед інших збірних, які справили позитивне враження, Блохін відзначив Норвегію, Марокко, Єгипет і Кот-д'Івуар.

Водночас головними розчаруваннями чемпіонату він назвав збірні Німеччини та Бразилії.

Не знаю, у чому причина, але від цих команд я очікував значно більшого,

– підсумував Блохін.

Нагадаємо, що долю історичного фіналу на стадіоні "Мет-Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі вирішив єдиний гол Феррана Торреса, забитий на 106-й хвилині другого овертайму.

Фінал також увійшов в історію тим, що вперше на чемпіонатах світу ФІФА організувала масштабне шоу в перерві між таймами. Перед уболівальниками виступили Мадонна, Джастін Бібер, Шакіра та гурт BTS.

Протягом 120 хвилин збірна Аргентини не завдала жодного удару в площину воріт Унаї Сімона, а збірна Іспанії здобула свій другий у історії титул чемпіонів світу після тріумфу на Мундіалі 2010 року.