6 вересня, 23:59
Скандал у родині Олега Блохіна: ексдружина та нинішня кохана легенди готуються до суду – ЗМІ

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Колишня та нинішня дружини Олега Блохіна не можуть поділити його квартиру, що призвело до тривалої суперечки та підготовки до судового розгляду.
  • Олег Блохін перебуває на пенсії, а в минулому був співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу.
  • Перша дружина Ірина Дерюгіна була з ним одружена 21 рік, а друга дружина молодша на 16 років, у другому шлюбі у Блохіна народилися дві доньки.

Неприємна ситуація трапилася у родині легендарного українського футболіста і тренера Олега Блохіна. За квартиру володаря "Золотого м'яча" розгорілася боротьба між колишньою та нинішньою дружинами.

Об'єктом родинною суперечки стала квартира Олега Блохіна. Обидві сторони претендують на житло, пише 24 Канал з посиланням на блогера Ігоря Бурбаса.

Чому у родині Блохіна спалахнув скандал через квартиру?

За інформацією Бурбаса, суперечка за квартиру триває майже рік. Перша дружина Олега Блохіна – зіркова Ірина Дерюгіна з донькою Іриною та нинішня обраниця Анжела з двома доньками, не можуть поділити житло. Скандальна справа поступово рухається до суду.

Цим зараз займається Блохін?


У 2025 році Олегу Блохіну виповниться 73 роки. Наразі легендарний футболіст перебуває на пенсії. Після завершення тренерської діяльності був співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу в УАФ. 

Що відомо про дружин Блохіна?

  • Нагадаємо, що Олег Блохін та Ірина Дерюгіна одружилися у 1979 році.
  • Їхній шлюб тривав 21 рік. Зіркова пара виростила доньку – Ірину Блохіну.
  • Пара розлучилася у 2000 році через тривалі розставання, які призвели до охолодження стосунків.
  • Друга дружина Анжела молодша за Олега Блохіна на 16 років.
  • Легенда українського футболу довго не афішував про свою нову родину.
  • У другому шлюбі в Блохіна народилися дві доньки – Ганна і Катерина.

