Неприємна ситуація трапилася у родині легендарного українського футболіста і тренера Олега Блохіна. За квартиру володаря "Золотого м'яча" розгорілася боротьба між колишньою та нинішньою дружинами.

Об'єктом родинною суперечки стала квартира Олега Блохіна. Обидві сторони претендують на житло, пише 24 Канал з посиланням на блогера Ігоря Бурбаса.

Чому у родині Блохіна спалахнув скандал через квартиру?

За інформацією Бурбаса, суперечка за квартиру триває майже рік. Перша дружина Олега Блохіна – зіркова Ірина Дерюгіна з донькою Іриною та нинішня обраниця Анжела з двома доньками, не можуть поділити житло. Скандальна справа поступово рухається до суду.

Цим зараз займається Блохін?

У 2025 році Олегу Блохіну виповниться 73 роки. Наразі легендарний футболіст перебуває на пенсії. Після завершення тренерської діяльності був співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу в УАФ.

Що відомо про дружин Блохіна?

Нагадаємо, що Олег Блохін та Ірина Дерюгіна одружилися у 1979 році.

Їхній шлюб тривав 21 рік. Зіркова пара виростила доньку – Ірину Блохіну.

Пара розлучилася у 2000 році через тривалі розставання, які призвели до охолодження стосунків.

Друга дружина Анжела молодша за Олега Блохіна на 16 років.

Легенда українського футболу довго не афішував про свою нову родину.

У другому шлюбі в Блохіна народилися дві доньки – Ганна і Катерина.

