Скандал у родині Олега Блохіна: ексдружина та нинішня кохана легенди готуються до суду – ЗМІ
- Колишня та нинішня дружини Олега Блохіна не можуть поділити його квартиру, що призвело до тривалої суперечки та підготовки до судового розгляду.
- Олег Блохін перебуває на пенсії, а в минулому був співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу.
- Перша дружина Ірина Дерюгіна була з ним одружена 21 рік, а друга дружина молодша на 16 років, у другому шлюбі у Блохіна народилися дві доньки.
Неприємна ситуація трапилася у родині легендарного українського футболіста і тренера Олега Блохіна. За квартиру володаря "Золотого м'яча" розгорілася боротьба між колишньою та нинішньою дружинами.
Об'єктом родинною суперечки стала квартира Олега Блохіна. Обидві сторони претендують на житло, пише 24 Канал з посиланням на блогера Ігоря Бурбаса.
Читайте також Скільки українських футболістів вигравали "Золотий м'яч": список усіх номінантів
Чому у родині Блохіна спалахнув скандал через квартиру?
За інформацією Бурбаса, суперечка за квартиру триває майже рік. Перша дружина Олега Блохіна – зіркова Ірина Дерюгіна з донькою Іриною та нинішня обраниця Анжела з двома доньками, не можуть поділити житло. Скандальна справа поступово рухається до суду.
Цим зараз займається Блохін?
У 2025 році Олегу Блохіну виповниться 73 роки. Наразі легендарний футболіст перебуває на пенсії. Після завершення тренерської діяльності був співголовою Ради стратегічного розвитку професіонального футболу в УАФ.
Що відомо про дружин Блохіна?
- Нагадаємо, що Олег Блохін та Ірина Дерюгіна одружилися у 1979 році.
- Їхній шлюб тривав 21 рік. Зіркова пара виростила доньку – Ірину Блохіну.
- Пара розлучилася у 2000 році через тривалі розставання, які призвели до охолодження стосунків.
- Друга дружина Анжела молодша за Олега Блохіна на 16 років.
- Легенда українського футболу довго не афішував про свою нову родину.
- У другому шлюбі в Блохіна народилися дві доньки – Ганна і Катерина.
Раніше повідомлялося, як у Львові Блохін, Бєланов і Шевченко презентували три "Золоті м'ячі".