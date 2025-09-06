Неприятная ситуация случилась в семье легендарного украинского футболиста и тренера Олега Блохина. За квартиру обладателя "Золотого мяча" разгорелась борьба между бывшей и нынешней женами.

Объектом семейного спора стала квартира Олега Блохина. Обе стороны претендуют на жилье, пишет 24 Канал со ссылкой на блогера Игоря Бурбаса.

Почему в семье Блохина вспыхнул скандал из-за квартиры?

По информации Бурбаса, спор за квартиру длится около года. Первая жена Олега Блохина – звездная Ирина Дерюгина с дочерью Ириной и нынешняя избранница Анжела с двумя дочерьми, не могут поделить жилье. Скандальное дело постепенно движется в суд.

Этим сейчас занимается Блохин?

В 2025 году Олегу Блохину исполнится 73 года. Сейчас легендарный футболист находится на пенсии. После завершения тренерской деятельности был сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола в УАФ.

Что известно о женах Блохина?

Напомним, что Олег Блохин и Ирина Дерюгина поженились в 1979 году.

Их брак длился 21 год. Звездная пара вырастила дочь – Ирину Блохину.

Пара развелась в 2000 году из-за длительных расставаний, которые привели к охлаждению отношений.

Вторая жена Анжела моложе Олега Блохина на 16 лет.

Легенда украинского футбола долго не афишировал о своей новой семье.

Во втором браке у Блохина родились две дочери – Анна и Екатерина.

