Блохін спрогнозував, чи отримає Україна четвертого володаря "Золотого м'яча"
- Олег Блохін, Ігор Бєланов та Андрій Шевченко є українськими володарями "Золотого м'яча".
- Блохін вважає, що для здобуття "Золотого м'яча" українські футболісти повинні ставити високі цілі та демонструвати свою майстерність на міжнародному рівні.
Знаменитий Олег Блохін навіки вписав своє ім'я в історію, ставши першим володарем "Золотого м'яча" серед українців. З того часу ще двом представникам нашої держави вдавалося здобути почесний трофей.
Після Олега Блохіна переможцями опитування France Football ставали Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Легендарний нападник "біло-синіх" поділився думкою, чи варто українським вболівальникам очікувати на четвертого володаря "Золотого м'яча", повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток FootballHub.
Чи буде в Україні четвертий володар "Золотого м'яча"?
Блохін вважає, що українські футболісти повинні ставити перед собою найвищі цілі. Тільки у такому випадку є шанс на здобуття "Золотого м'яча".
Ніколи не кажи ніколи. Але якщо ставити перед собою мету виграти чемпіонат України або Кубок України, граючи тільки з українськими командами, то "Золотий м'яч" буде важко отримати,
– заявив Блохін.
Знаменитий форвард додав, що гравцям необхідно показувати свій рівень в матчах з лідерами світового футболу – проти Ювентуса, Барселони та Баварії. Крім того, для здобуття ЗМ необхідно успішно грати за збірну України.
Хто і коли з українців ставав володарем "Золотого м'яча"?
- Першим володарем "Золотого м'яча" серед українських футболістів став Олег Блохін. Він отримав приз від France Football 30 грудня 1975 року. Нагороду він здобув завдяки результативній грі за Динамо у Кубку кубків та Суперкубку УЄФА. Про усі титули Блохіна можна дізнатися на сайті Transfermarkt.
- Наступним володарем "Золотого м'яча-1986" став динамівець Ігор Бєланов. Вирішальну роль зіграли його виступи на чемпіонаті світу-1986 та перемога Динамо у Кубку кубків.
- Третім серед українців та першим в історії незалежної України володарем "Золотого м'яча-2004" став Андрій Шевченко. Форвард Мілана та збірної України здобув трофей завдяки титулу найкращого бомбардира в Серії А, успішному старту України у відборі на ЧС-2006 та перемогам у чемпіонаті Італії та Суперкубку Італії.