Після Олега Блохіна переможцями опитування France Football ставали Ігор Бєланов та Андрій Шевченко. Легендарний нападник "біло-синіх" поділився думкою, чи варто українським вболівальникам очікувати на четвертого володаря "Золотого м'яча", повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток FootballHub.

Читайте також "Подумав, що це новорічний жарт": як Блохін дізнався про здобуття "Золотого м'яча"

Чи буде в Україні четвертий володар "Золотого м'яча"?

Блохін вважає, що українські футболісти повинні ставити перед собою найвищі цілі. Тільки у такому випадку є шанс на здобуття "Золотого м'яча".

Ніколи не кажи ніколи. Але якщо ставити перед собою мету виграти чемпіонат України або Кубок України, граючи тільки з українськими командами, то "Золотий м'яч" буде важко отримати,

– заявив Блохін.

Знаменитий форвард додав, що гравцям необхідно показувати свій рівень в матчах з лідерами світового футболу – проти Ювентуса, Барселони та Баварії. Крім того, для здобуття ЗМ необхідно успішно грати за збірну України.

Раніше ми розповідали, як у дитинстві виглядав Олег Блохін. У мережі опублікували архівні фото легенди.

Хто і коли з українців ставав володарем "Золотого м'яча"?