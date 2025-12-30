После Олега Блохина победителями опроса France Football становились Игорь Беланов и Андрей Шевченко. Легендарный нападающий "бело-синих" поделился мнением, стоит ли украинским болельщикам ожидать четвертого обладателя "Золотого мяча", сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток FootballHub.
Читайте также "Подумал, что это новогодняя шутка": как Блохин узнал о получении "Золотого мяча"
Будет ли в Украине четвертый обладатель "Золотого мяча"?
Блохин считает, что украинские футболисты должны ставить перед собой самые высокие цели. Только в таком случае есть шанс на получение "Золотого мяча".
Никогда не говори никогда. Но если ставить перед собой цель выиграть чемпионат Украины или Кубок Украины, играя только с украинскими командами, то "Золотой мяч" будет трудно получить,
– заявил Блохин.
Знаменитый форвард добавил, что игрокам необходимо показывать свой уровень в матчах с лидерами мирового футбола – против Ювентуса, Барселоны и Бавария. Кроме того, для получения ЗМ необходимо успешно играть за сборную Украины.
Ранее мы рассказывали, как в детстве выглядел Олег Блохин. В сети опубликовали архивные фото легенды.
Кто и когда из украинцев становился обладателем "Золотого мяча"?
- Первым обладателем "Золотого мяча" среди украинских футболистов стал Олег Блохин. Он получил приз от France Football 30 декабря 1975 года. Награду он получил благодаря результативной игре за Динамо в Кубке кубков и Суперкубке УЕФА. Обо всех титулах Блохина можно узнать на сайте Transfermarkt.
- Следующим обладателем "Золотого мяча-1986" стал динамовец Игорь Беланов. Решающую роль сыграли его выступления на чемпионате мира-1986 и победа Динамо в Кубке кубков.
- Третьим среди украинцев и первым в истории независимой Украины обладателем "Золотого мяча-2004" стал Андрей Шевченко. Форвард Милана и сборной Украины получил трофей благодаря титулу лучшего бомбардира в Серии А, успешному старту Украины в отборе на ЧМ-2006 и победам в чемпионате Италии и Суперкубке Италии.