"У нас такого не було": Блохін розкритикував рішення ФІФА зупиняти матчі на водопій

Єдиний тренер, якому вдалося вивести Україну на чемпіонат світу, Олег Блохін прокоментував нововведення, що супроводжують Мундіаль-2026. Володар "Золотого м'яча" порівняв їх з тими умовами, в яких йому доводилося працювати.

Одне з найбільш суперечливих рішень ФІФА – зробити обов'язковими перерви на водопій, які нині відбуваються навіть за комфортної температури. На думку Блохіна, комерційна складова перемогла над футбольною, пише 24 Канал.

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Що сказав Блохін про перерви на водопій під час Мундіалю?

Екстренер збірної і київського Динамо у коментарі Sport.ua висловив впевненість, що павзи, які роблять посеред таймів, пов'язані не так з потребою охолодитися, як з рекламою, яку вставляють в цей час у трансляцію.

Блохіна дивує, що фактично матч тепер має аж три перерви, що сильно збиває темп гри. Він нагадав, що у 2006 році, коли збірна України єдиний раз виступала на чемпіонаті світу, жодних перерв на гідратацію ще й близько не було, хоча у Німеччині стояла жахлива спека.

Так само легендарний динамівець вказав на те, що в часи його тренерства кількість дозволених замін становила не 5, як зараз, а лише 3. А коли сам Блохін грав на чемпіонатах світу у 1982 і 1986 роках, то дозволялося робити тільки дві заміни, а заявка команди складалася з 16 футболістів – в той час як на Мундіаль-2026 приїхали по 26 гравців від кожної збірної.

Як ще реагували відомі футбольні тренери на перерви на водопій?

Найбільший опонентом нововведень ФІФА у Європі виявився Юрген Клопп, який публічно звинуватив організацію в тому, що футбол опинився в полоні маркетингових інтересів.

Цікаво, що вже за чотири роки німецький спеціаліст може відчути нові правила на собі, адже вже невдовзі має очолити Бундестім з довготривалим контрактом до наступного Мундіалю.