Виплачував партійний внесок як комуніст: скільки заробляв Блохін під час виступів в Австрії

Володар "Золотого м'яча-1975" Олег Блохін наприкінці ігрової кар'єри вирушив до Австрії. Його першим іноземним клубом був скромний Форверст.

Олега Блохіна у віці 35 років з великими труднощами відпустили з Радянського Союзу. Ба більше, форварда змусили платити внески комуністичній партії СРСР, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".

Читайте також Блохін спрогнозував, чи отримає Україна четвертого володаря "Золотого м'яча"

Якою була зарплата Блохіна в Австрії?

Легендарний футболіст зізнався, що радянські чиновники не забирали у нього багато грошей, як в окремих випадках з іншими легіонерами.

У Форвертс я отримував 1000 доларів на місяць. При чому виплачував з них партійний внесок три відсотки – як комуніст. А у посла була тоді зарплата близько 1200 доларів. Так що ділитися своєю зарплатою мені не довелося,

– розповів Блохін.

Зазначимо, що у радянські часи футболісти мали ставку в межах 200 – 250 рублів. Крім того, вони отримували преміальні за перемоги та гроші за військові звання. Тож у порівнянні з Радянським Союзом зарплата в австрійському чемпіонаті була в рази більшою.

Довідка. Партійний внесок, який сплачував Олег Блохін в Австрії, становив 30 доларів.

Раніше повідомлялося, як Олег Блохін вперше відреагував на повідомлення про здобуття "Золотого м'яча" у 1975 році.

Що відомо про легіонерський етап кар'єри Блохіна?