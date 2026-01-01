Виплачував партійний внесок як комуніст: скільки заробляв Блохін під час виступів в Австрії
- Олег Блохін отримував зарплату 1000 доларів на місяць у клубі Форверст, з якої 3% йшло на партійний внесок як комуніст.
- Блохін перейшов до австрійського Форверста у 1988 році за 150 тисяч євро, провівши там трохи більше року і допоміг команді підвищитися в класі.
Володар "Золотого м'яча-1975" Олег Блохін наприкінці ігрової кар'єри вирушив до Австрії. Його першим іноземним клубом був скромний Форверст.
Олега Блохіна у віці 35 років з великими труднощами відпустили з Радянського Союзу. Ба більше, форварда змусили платити внески комуністичній партії СРСР, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чемпіон".
Якою була зарплата Блохіна в Австрії?
Легендарний футболіст зізнався, що радянські чиновники не забирали у нього багато грошей, як в окремих випадках з іншими легіонерами.
У Форвертс я отримував 1000 доларів на місяць. При чому виплачував з них партійний внесок три відсотки – як комуніст. А у посла була тоді зарплата близько 1200 доларів. Так що ділитися своєю зарплатою мені не довелося,
– розповів Блохін.
Зазначимо, що у радянські часи футболісти мали ставку в межах 200 – 250 рублів. Крім того, вони отримували преміальні за перемоги та гроші за військові звання. Тож у порівнянні з Радянським Союзом зарплата в австрійському чемпіонаті була в рази більшою.
Довідка. Партійний внесок, який сплачував Олег Блохін в Австрії, становив 30 доларів.
Що відомо про легіонерський етап кар'єри Блохіна?
- Австрійський Форверст придбав Олега Блохіна у київського Динамо у 1988 році за 150 тисяч євро (дані Transfermarkt). Там він провів трохи понад рік, зігравши 44 матчі, у яких забив 10 голів.
- Блохін допоміг команді з другого австрійського дивізіону підвищитися в класі та залишив команду влітку 1988 року на правах вільного агента. Його наступною зупинкою був кіпрський Аріс з міста Лімасол.
- На Кіпру виступав до 1990 року. Легендарний форвард забив 5 голів у 22 матчах та у віці 37 років повісив бутси на цвях.