Олега Блохина в возрасте 35 лет с большим трудом отпустили из Советского Союза. Более того, форварда заставили платить взносы коммунистической партии СССР, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чемпион".

Читайте также Блохин спрогнозировал, получит ли Украина четвертого обладателя "Золотого мяча"

Какой была зарплата Блохина в Австрии?

Легендарный футболист признался, что советские чиновники не забирали у него много денег, как в отдельных случаях с другими легионерами.

В Форвертсе я получал 1000 долларов в месяц. При чем выплачивал с них партийный взнос три процента – как коммунист. А у посла была тогда зарплата около 1200 долларов. Так что делиться своей зарплатой мне не пришлось,

– рассказал Блохин.

Отметим, что в советские времена футболисты имели ставку в пределах 200 – 250 рублей. Кроме того, они получали премиальные за победы и деньги за воинские звания. Поэтому по сравнению с Советским Союзом зарплата в австрийском чемпионате была в разы больше.

Справка. Партийный взнос, который платил Олег Блохин в Австрии, составил 30 долларов.

Ранее сообщалось, как Олег Блохин впервые отреагировал на сообщение о получении "Золотого мяча" в 1975 году.

Что известно о легионерском этапе карьеры Блохина?