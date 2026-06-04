Український чемпіон світу пропустить важливі змагання у Римі через травму

Стрибун у висоту Олег Дорощук мав розпочати літню частину сезону участю в римському етапі Діамантової ліги. Проте за день до початку турніру його ім'я зникло зі стартового протоколу.

Чемпіон світу у приміщенні пояснив, що його повернення у сектор відкладається. Наразі не гарантований навіть приїзд Дорощука у Доху через два тижні, пише Суспільне Спорт.

Дивіться також Зіркова українська легкоатлетка заявила про отруєння перед турніром

Що сталося з Олегом Дорощуком перед стартом у Римі?

Етап найпрестижнішої легкоатлетичної серії змагань Діамантова ліга у Римі мав стати для Олега Дорощука першим офіційним турніром після того, як у березні українець здобув історичну перемогу на чемпіонаті світу у Торуні.

Але нашому співвітчизнику довелося знятися з сектору буквально за десяток годин до змагального дня. Як пояснив сам Дорощук, причиною стало невелике ушкодження, від якого він наразі відновлюється.

Де Олег Дорощук планує виступити далі?

Тепер погляд стрибуна спрямований вже на етап у катарській Досі, який відбудеться 19 червня. Хоча впевненості у тому, що до цієї дати спортсмену вдасться вирішити усі свої питання з функціональною формою, немає.

Після Дохи чекати на етап Діамантової ліги, до програми якого входитимуть стрибки у висоту, доведеться аж до 20 липня, це будуть змагання у Монако.

Який зараз найкращий результат Олега Дорощука?

Особистий рекорд українця складає 2,34 метра, його він продемонстрував минулоріч на чемпіонаті Європи у приміщенні.

На світовій першості для здобуття золота вистачило і планки на висоті 2 метри 30 сантиметрів.