Чемпіон світу з України Олег Дорощук перестрибав усіх на етапі Діамантової ліги в Монако

Після травми та пропуску старту літньої частини сезону українець Олег Дорощук тріумфально повернувся у сектор на етапі Діамантової ліги, який приймало князівство Монако. Наш легкоатлет ледве не замахнувся на власний особистий рекорд.

Переможну висоту Дорощук узяв з першої спроби. Тепер в його послужному списку два виграних етапи найбільш престижної серії світових змагань з легкої атлетики, пише 24 Канал.

Як Олег Дорощук провів етап Діамантової ліги у Монако?

Українець чудово розпочав свій виступ у секторі на 10-ому етапі серії, витративши лише по одній спробі на те, щоб підкорити планки на висотах 2,16, 2,20, 2,23 і 2,26 метра.

На позначці 2,28 Олег змусив вболівальників неабияк понервувати, адже довелося стрибати усі три рази, проте все ж у вирішальний момент зібрався і продовжив змагання. 2,30 метра пішли краще, вже з другої спроби, а 2,32 Дорощук несподівано взяв одразу, вийшовши у лідери.

Жоден інший із суперників українця не зміг показати такий блискучий результат, тож Олег Дорощук залишився сам у секторі у статусі переможця. Він спробував перевершити власний особистий рекорд і замовив планку на 2,35 метра, але поки ця висота лишається недосяжною.

Для Олега Дорощука це лише друга перемога у Діамантовій лізі – свій перший етап він узяв у серпні 2025 року в Брюсселі.

Які результати раніше показав Олег Дорощук?

Після тріумфу на чемпіонаті світу у приміщенні в польському Торуні початок літньої частини сезону видався для українця не найкращим: він травмувався і не зміг взяти участь в етапі у Римі, хоча був у протоколі до останнього моменту.

Довелося чекати аж на змагання у катарській Досі, де Дорощук посів третє місце з результатом 2,24 метра. Як бачимо, з того часу українському спортсмену вдалося повернутися до кращої форми.