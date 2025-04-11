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Sport News 24 Інші види спорту "Такі думки були": український легкоатлет про можливість піти на фронт
11 квітня, 17:57
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"Такі думки були": український легкоатлет про можливість піти на фронт

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Український стрибун Олег Дорощук розповів, що мав думки піти на фронт для захисту України.
  • Дорощук мріє про завершення війни та підтримує українських воїнів, зокрема свого товариша Антона Мокряка, пілота FPV.
  • Спортсмен відзначає важливість нагадування світу про війну в Україні через медіа та пресконференції.
  • Олег Дорощук є учасником Олімпійських ігор і переможцем чемпіонату Європи.

Український стрибун Олег Дорощук зізнався, що в нього були думки піти на фронт. Зокрема він розповів про свою підтримку України.

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в  Україну. Олег Дорощук мріє про якнайшвидше завершення бойових дій. 

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Дорощук про війну

Спортсмен також мріє играти чотири олімпійські медалі командою на висоті, пише 24 канал з посиланням на XSPORT.

Ми завжди доносимо на якихось пресконференціях, або в медіазоні, щоб ніхто не забував, що відбувається в нашій країні, чому ми тут і завдяки кому. Як я підтримую захисників України? Мій товариш, з яким ми тренувалися, Антон Мокряк, він пілот FPV і зараз на фронті, –  зараз вони всім забезпечені, і особливих зборів не потребують. Але загалом як можу підтримую наших воїнів,
– сказав Олег Дорощук. 

Він також поділився, що в нього були думки стати на захист України.

"Якби не був у спорті став би добровольцем на захист України? Мабуть так, мабуть, у всіх нас ще з початку війни такі були думки", – додав Олег Дорощук.

Відзначимо, що український стрибун брав участь у Олімпійських іграх, а також є переможцем чемпіонату Європи.