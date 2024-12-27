Львівські Карпати стали першим клубом в українському періоді Олега Дулуба. Також білоруський тренер попрацював на чолі одеського Чорноморця, ПФК Львів та черкаського ЛНЗ. Саме на чолі ПФК Львів Дулуб зустрів повномасштабну війну в Україні проти Росії та не злякався її.

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Дулуб про життя в Україні

Білоруський наставник продовжив працювати в українському клубі, а у серпні 2023-го підписав контракт із ЛНЗ, яке очолював до 10 червня 2024-го року.

Олег Дулуб відверто розповів про життя в Україні. Наставник зізнався, що саме місто Черкаси близьке йому за менталітетом. Саме різниця у 200 кілометрів є між цим українським містом та місцем, де народився коуч, пише 24 Канал із посиланням на Профутбол.

"До прикладу, Львів – строгий. Це моя перша любов. Люди тут дуже добре працюють, але важко приймають. Та якщо приймуть, то готові зробити для тебе усе. Одеса – це Одеса. Там з усмішкою на обличчі вбивають. Дуже легко спілкуватися з одеситами. У цьому місті мене завжди вражала свобода слова і спокій", – розповів Дулуб.

Колишній наставник ЛНЗ розповів, наскільки відсотків почуває себе у душі українцем.

На скільки відчуваю себе українцем? Відсотків на 90. Мені легко з українцями. Можливо, це мій внутрішній стан. Пам'ятаю, як уперше приїхав до Львова у 2016-му. Увімкнув телевізор, там показують зону АТО. Не вимикав телевізор три дні – дивився новини,

– додав білоруський спеціаліст.

Довідка. Найбільше матчів Олег Дулуб провів на чолі ПФК Львів – 31 матчів. На шість менше поєдинків білорус провів на чолі черкаського ЛНЗ (25). 23 гри Карпати провели під керівництвом білоруського фахівця. Також за спиною Дулуба 13 проведених матчів на посаді головного тренера одеського Чорноморця.

Наразі тренер перебуває без клубу.