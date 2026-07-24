У четвер, 23 липня, до київського Динамо, яке бореться за потрапляння в основний раунд Ліги Європи, додалися житомирське Полісся та черкаський ЛНЗ. Обидва клуби намагаються пробитися до групового етапу Ліги конференцій. На трьох наші клуби здобули дві нічиї – Полісся сенсаційно зупинило Копенгаген (3:3), а ЛНЗ зіграв 0:0 проти Гента. Найбільше розчарувало Динамо, яке поступилося грецькому клубу ПАОК (2:3).

Про те, що було головним у четвер та чого очікувати надалі від наших клубів, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів відомий український тренер та футбольний експерт, колишній наставник сімферопольської Таврії Олег Федорчук.

Динамо – ПАОК: далі шанси будуть на контратаках

Київське Динамо програло свій матч кваліфікації Ліги Європи (2:3). Як ми можемо оцінити матч проти ПАОКа?

Я б підійшов до оцінювання трошки ширше, ніж цей матч і це протистояння. Скажу, що проблеми, які були в Динамо в минулому сезоні, нікуди не ділися.

Річ у тім, що є головні місця на полі, від яких залежить результат. Наприклад, це воротарська позиція. У нас в Україні воротарі завжди були більш-менш на пристойному рівні, що можна сказати й про Нещерета.

Але центр оборони – це просто жахіття. Я вважаю, що і не тільки в Динамо, і в Полісся помилки були в цій зоні. Тобто у нас є проблеми практично в усіх командах.

Перші два пропущені голи Динамо припали саме на індивідуальні помилки – Крістіана Біловара та Володимира Бражка. Розуміємо, що за тиждень кадровий склад команди не зміниться, але, можливо, є щось, що Ігор Костюк може виправити?

Нещодавно ми були свідками чемпіонату світу. Навіть там бачили, що і такі команди, як Англія та Франція, були невпізнаваними в деяких матчах. У футболі трапляються такі речі, як погана підготовка до конкретного матчу, провали деяких футболістів. Є дуже багато чинників, які впливають на результат.

Тож все можливо. Оптимізму мені додає те, що ПАОК теж не вразив своєю грою. На перший матч вони вибрали дуже обережну тактику. Італійський тренер, перша гра, яку Алессіо Ліші провів від оборони. Це дало грекам можливість чекати на помилки. І вони цим скористалися.

Матч Динамо – ПАОК / Фото: ФК Динамо

Гадаю, що в наступній зустрічі, вдома, футболісти ПАОКа будуть грати першим номером. Тоді Динамо отримає шанси на контратаках.

Учора здалося, що футболісти ПАОКа підсіли в кінці матчу. Наскільки правильним є таке враження та чи може відіграти це роль у наступному матчі?

Так, безперечно. У ПАОКа грали новачки, які прийшли. Декілька футболістів. По-друге, тренер щойно приступив до роботи. Важливо також, що Динамо мало більше ігор на зборах. Їхня фізична підготовка краще виглядала, вони краще рухалися.

Водночас, у Динамо є гравці, які мене, як стороннього чоловіка, неприємно здивували. Це навіть не захисники, а Назар Волошин і Микола Шапаренко. Від цих футболістів очікували іншої гри, особливо від Волошина, який був у тіні.

Захисники помилялися і в минулому сезоні. Ми пам'ятаємо ці помилки. Але Волошин, як на мене, не зміг підготуватися до вирішальних матчів.

Чому Полісся не перемогло Копенгаген

Полісся також пропустило цього вечора три голи, але змогло відповісти у ворота Копенгагена тим самим. Як оцінюємо їх?

Психологічна підготовка – оцінка 5 за шкалою в 5 балів. Фізична оцінка – 4 з плюсом. А от щодо вибраної тактики можна сперечатися.

У Ротаня дуже складні вимоги: бути на м’ячі, грати через пас. Копенгаген добре накривав, тому ми бачили помилки житомирян. Щонайменше один гол прийшов з причини помилки на власній половині поля. Кілька помилок були також під час захистів, коли данці забивали перший м’яч.

Я не спеціаліст по грі голкіперів, але Бущан у минулому сезоні практично не мав практики. Відчувалося, що він не впевнений.

У епізоді з третім пропущеним від Полісся Георгій дав непросту передачу на лівий фланг, захисник втратив м'яч – і гол прийшов у наші ворота. Дуже симпатична гра, але перевага була більша, на один м'яч щонайменше. Дуже прикро, що ми не перемогли. Але я вважаю, що наступна гра буде набагато важча для Полісся.

Протягом усієї гри житомиряни мали чимало моментів. Навіть між своїми першим і другим голом Полісся мало щонайменше чотири чудові нагоди…

У Поліссі тренер пропрацював вже більше сезону. Ротань знає гравців. У нього досвідчена команда, середній вік – 27 років.

А от Копенгаген – інша історія. Вони працюють на продаж. Багато молодих футболістів. Це на два-три роки молодша команда. А ми знаємо, що молодість – це непередбачуваність. Копенгаген – симпатична команда, але в Полісся є всі шанси пройти цю команду.

Ви уже зазначили, що на стадіоні в Данії буде важче. Це, напевно, стосується матчів усіх трьох наших клубів, які п’ятий рік удома грають майже без уболівальників. Чи буде це додатковим фактором на виїзді?

Колись це був фактор. Дуже важливий років 20 тому. І на це всі зважали. Тепер грає інша молодь, з відмінною ментальністю. У неї зараз дуже розвинута стресостійкість.

Вчергове можна навести приклад: чемпіонат світу. І Канада, і Мексика, і США мали деяку перевагу спочатку, потім все стало на свої місця. Тому фактор цей є. Але не більше 5-10%.

Шанси наших команд я бачу дещо меншими, ніж у суперників кожної з пар. 60 на 40 на користь ПАОКа. Копенгаген – 55 на 45. Гент – теж 55 на 45. Для ігрових видів спорту 40% це дуже великий шанс.

У чому секрет успішної гри ЛНЗ

У грі проти Гента футболістам ЛНЗ десь протягом 60 хвилин вдавалося бути добре організованими, підлаштовуватись під суперника та затягувати його в цю захисну гру. Чи можемо ми очікувати на це на матчі-відповіді?

Так, додам, що в кожного тренера є свій погляд, своя філософія чи ідеологія у футболі. Мені подобається, що Віталій Пономарьов послідовний. У нього команди грають дуже надійно. Може, не так ефектно, але ефективно.

Футбольний раціоналізм говорить про те, що результат завжди краще, ніж красива гра.

Віталій Пономарьов / Фото: ФК ЛНЗ

ЛНЗ провів перший єврокубковий матч у своїй поки нетривалій історії. Багато футболістів теж раніше не грали на такому рівні. Чи можемо когось виділити з позитивної сторони?

Я, крім тренера, нікого б не відмітив. Тому що це тренерська команда. Я не говорю, що гравці посередні чи погані. Вони у ЛНЗ підібрані добре, але багато футболістів тільки починають свій шлях. Це тактична команда.

Українські команди: що далі

У Лізі конференцій першим розпочне Полісся. "Вовки" зіграють у столиці Данії 29 липня о 20:00. Матч ЛНЗ у Бельгії розпочнеться 30 липня. Стартовий свисток заплановано о 21:30.

Також 30 липня зіграє і Динамо. Матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги Європи відбудеться в Салоніках. Старт поєдинку заплановано на 20:45 за київським часом.