Знущання над Україною: олімпійцю заборонили виступ у шоломі зі словами Ліни Костенко

Третьому українському спортсмену на Олімпіаді-2026 заборонили використовувати особистий шолом. Цього разу претензію отримав шортрекіст Олег Гандей.

Після заборони МОК "шолому пам’яті" скелетоніста Гераскевича та екіпірування фристайлістки Коцар, міжнародний союю ковзанярів забанив шолом українського шорттрекіста Олега Гандея. Учасник Олімпійських ігор повідомив "Суспільному", що на екіпіруванні помітили "політичне гасло" – так охарактеризували слова української письменниці Ліни Костенко.

Дивіться також "Соромно за цей світ": як відомі українці реагують на вчинок Гераскевича і скандал на Олімпіаді

Чому заборонили шолом Олега Гандея?

Організатори вирішили, що цей напис може сприйматися як політичне гасло, що суперечить правилам міжнародних стартів.

У мене є напис на шоломі Ліни Костенко: "Там де героїзм, там немає остаточної поразки". – Заборонили, сказали, що це політичне гасло, що це про війну, це не можна. Я їм переклав слово у слово – ні, це політичне гасло. Це просто мотиваційні слова для мене, для моєї команди та країни. Чому ні? Не можна, це політично і це пропаганда,

– розповів шорттрекіст.

Гандею повідомили про заборону шолому за декілька днів до початку Олімпійських ігор-2026. Український шорттрекіст не пройшов перевірку від організаторів Олімпіади, і у підсумку йому сказали, що через політичне гасло на шоломі йому потрібно буде змінити екіпірування.

Кого торкнулися заборони раніше?

Ця історія стала вже третьою подібною за участі українців на Олімпіаді. Раніше скелетоніст Владислав Гераскевич не зміг використовувати свій "шолом пам’яті" з портретами українських спортсменів, загиблих у війні з Росією – МОК визнав це порушенням правил про політичні заяви на Олімпіаді та заборонив екіпірування.

Раніше шолом забрали в української фристайлістки Катерини Коцар через англомовний напис про сміливість і надію – "Be brave like Ukrainian". Цей випадок також сприйняли як "політичний меседж".

Реакція українських спортсменів на заборони