Легенда без зайвого шуму: як Олег Гусєв став символом Динамо і героєм ЧС-2006

25 квітня день народження святкує Олег Гусєв – один із найвідданіших гравців в історії Динамо. Його кар'єра – це історія стабільності, характеру і переможних моментів.

Гусєв ніколи не був найгучнішим у медіа, але на полі завжди вирізнявся великою працездатністю. Його ім'я назавжди вписане в історію київського Динамо та збірної України, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Динамо може очолити колишній тренер збірної України

Як Гусєв став легендою Динамо?

Олег Гусєв народився 25 квітня 1983 року у Степанівці на Сумщині. Саме там він зробив перші кроки у футболі, займаючись у місцевій ДЮСШ.

Професійну кар'єру розпочав у Фрунзенці-Лізі-99, після чого через Борисфен і Арсенал опинився у київському Динамо в 2003 році.

У столичному клубі він провів 15 років, зіграв понад 400 матчів і виграв цілу колекцію трофеїв:

5 чемпіонств України,

5 Кубків України,

4 Суперкубки України.

Гусєв швидко став універсалом: міг зіграти і на фланзі півзахисту, і в обороні, і навіть у нападі.

Герой збірної: пенальті, який пам'ятає вся Україна

Дебют за збірну України відбувся у 2003 році, а вже за кілька років Гусєв став ключовим гравцем на історичному для всієї країни чемпіонаті світу 2006 у Німеччині.

Саме він забив вирішальний пенальті у серії проти Швейцарії, який вивів Україну до чвертьфіналу – найкращого результату в історії.

Історична для України серія пенальті проти Швейцарії на ЧС-2006: дивіться відео

Загалом у складі національної команди він провів майже 100 матчів і відзначився 13 голами.

Гусєв також був учасником Євро-2012, де зіграв усі матчі турніру для України.

На футбольному полі він вирізнявся універсальністю, самовіддачею та неймовірною працездатністю. Його швидкість, витривалість і вміння зіграти на різних позиціях робили його незамінним гравцем для команди. Гусєв завжди боровся до останньої хвилини, не шкодуючи сил заради результату, і саме за це його щиро любили вболівальники. Партнери цінували його за надійність і командний дух, а тренери – за дисципліну, стабільність і здатність вирішувати долю матчів у найвідповідальніші моменти,

– так характеризує Гусєва офіційний сайт Динамо.



Олег Гусєв після завершення кар'єри продовжив працювати у структурі Динамо/ Фото пресслужби киян

10 цікавих фактів про Олега Гусєва