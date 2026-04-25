Легенда без зайвого шуму: як Олег Гусєв став символом Динамо і героєм ЧС-2006
- Олег Гусєв став героєм київського Динамо, де провів 15 років, вигравши 5 чемпіонств, 5 Кубків та 4 Суперкубки України.
- Він став героєм ЧС-2006, забивши вирішальний пенальті проти Швейцарії, що вивело Україну до чвертьфіналу.
25 квітня день народження святкує Олег Гусєв – один із найвідданіших гравців в історії Динамо. Його кар'єра – це історія стабільності, характеру і переможних моментів.
Гусєв ніколи не був найгучнішим у медіа, але на полі завжди вирізнявся великою працездатністю. Його ім'я назавжди вписане в історію київського Динамо та збірної України, повідомляє 24 Канал.
Як Гусєв став легендою Динамо?
Олег Гусєв народився 25 квітня 1983 року у Степанівці на Сумщині. Саме там він зробив перші кроки у футболі, займаючись у місцевій ДЮСШ.
Професійну кар'єру розпочав у Фрунзенці-Лізі-99, після чого через Борисфен і Арсенал опинився у київському Динамо в 2003 році.
У столичному клубі він провів 15 років, зіграв понад 400 матчів і виграв цілу колекцію трофеїв:
- 5 чемпіонств України,
- 5 Кубків України,
- 4 Суперкубки України.
Гусєв швидко став універсалом: міг зіграти і на фланзі півзахисту, і в обороні, і навіть у нападі.
Герой збірної: пенальті, який пам'ятає вся Україна
Дебют за збірну України відбувся у 2003 році, а вже за кілька років Гусєв став ключовим гравцем на історичному для всієї країни чемпіонаті світу 2006 у Німеччині.
Саме він забив вирішальний пенальті у серії проти Швейцарії, який вивів Україну до чвертьфіналу – найкращого результату в історії.
Загалом у складі національної команди він провів майже 100 матчів і відзначився 13 голами.
Гусєв також був учасником Євро-2012, де зіграв усі матчі турніру для України.
На футбольному полі він вирізнявся універсальністю, самовіддачею та неймовірною працездатністю. Його швидкість, витривалість і вміння зіграти на різних позиціях робили його незамінним гравцем для команди. Гусєв завжди боровся до останньої хвилини, не шкодуючи сил заради результату, і саме за це його щиро любили вболівальники. Партнери цінували його за надійність і командний дух, а тренери – за дисципліну, стабільність і здатність вирішувати долю матчів у найвідповідальніші моменти,
– так характеризує Гусєва офіційний сайт Динамо.
Олег Гусєв після завершення кар'єри продовжив працювати у структурі Динамо/ Фото пресслужби киян
10 цікавих фактів про Олега Гусєва
- Народився у невеликому селищі Степанівка на Сумщині.
- У дитинстві добре навчався і брав участь в олімпіадах з фізики та математики.
- Міг не стати футболістом через проблеми із серцем.
- Починав як нападник, але став універсальним гравцем.
- У першому сезоні за Динамо забив 10 голів.
- Виграв звання найкращого футболіста чемпіонату України (2005).
- Провів понад 400 матчів за Динамо – один із рекордсменів клубу.
- Його ім'я скандували навіть фанати принципових суперників.
- Після завершення кар'єри став тренером і працював у системі Динамо. Зараз обіймає посаду радника президента клубу Ігоря Суркіса.
- Його син Олексій також став професійним футболістом – виступає в УПЛ за Кудрівку та викликається до молодіжної збірної України.