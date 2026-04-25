Гусев никогда не был самым громким в медиа, но на поле всегда отличался большой работоспособностью. Его имя навсегда вписано в историю киевского Динамо и сборной Украины, сообщает 24 Канал.
Как Гусев стал легендой Динамо?
Олег Гусев родился 25 апреля 1983 года в Степановке Сумской области. Именно там он сделал первые шаги в футболе, занимаясь в местной ДЮСШ.
Профессиональную карьеру начал в Фрунзенке-Лиге-99, после чего через Борисфен и Арсенал оказался в киевском Динамо в 2003 году.
В столичном клубе он провел 15 лет, сыграл более 400 матчей и выиграл целую коллекцию трофеев:
- 5 чемпионств Украины,
- 5 Кубков Украины,
- 4 Суперкубка Украины.
Гусев быстро стал универсалом: мог сыграть и на фланге полузащиты, и в обороне, и даже в нападении.
Герой сборной: пенальти, который помнит вся Украина
Дебют за сборную Украины состоялся в 2003 году, а уже через несколько лет Гусев стал ключевым игроком на историческом для всей страны чемпионате мира 2006 в Германии.
Именно он забил решающий пенальти в серии против Швейцарии, который вывел Украину в четвертьфинал – лучшего результата в истории.
Всего в составе национальной команды он провел почти 100 матчей и отметился 13 голами.
Гусев также был участником Евро-2012, где сыграл все матчи турнира для Украины.
На футбольном поле он отличался универсальностью, самоотдачей и невероятной работоспособностью. Его скорость, выносливость и умение сыграть на разных позициях делали его незаменимым игроком для команды. Гусев всегда боролся до последней минуты, не жалея сил ради результата, и именно за это его искренне любили болельщики. Партнеры ценили его за надежность и командный дух, а тренеры – за дисциплину, стабильность и способность решать судьбу матчей в самые ответственные моменты,
– так характеризует Гусева официальный сайт Динамо Динамо.
Олег Гусев после завершения карьеры продолжил работать в структуре Динамо/ Фото пресс-службы киевлян
10 интересных фактов об Олеге Гусеве
- Родился в небольшом поселке Степановка на Сумщине.
- В детстве хорошо учился и участвовал в олимпиадах по физике и математике.
- Мог не стать футболистом из-за проблем с сердцем.
- Начинал как нападающий, но стал универсальным игроком.
- В первом сезоне за Динамо забил 10 голов.
- Выиграл звание лучшего футболиста чемпионата Украины (2005).
- Провел более 400 матчей за Динамо – один из рекордсменов клуба.
- Его имя скандировали даже фанаты принципиальных соперников.
- После завершения карьеры стал тренером и работал в системе Динамо. Сейчас занимает должность советника президента клуба Игоря Суркиса.
- Его сын Алексей также стал профессиональным футболистом – выступает в УПЛ за Кудривку и вызывается в молодежную сборную Украины.