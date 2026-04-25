Гусев никогда не был самым громким в медиа, но на поле всегда отличался большой работоспособностью. Его имя навсегда вписано в историю киевского Динамо и сборной Украины, сообщает 24 Канал.

Как Гусев стал легендой Динамо?

Олег Гусев родился 25 апреля 1983 года в Степановке Сумской области. Именно там он сделал первые шаги в футболе, занимаясь в местной ДЮСШ.

Профессиональную карьеру начал в Фрунзенке-Лиге-99, после чего через Борисфен и Арсенал оказался в киевском Динамо в 2003 году.

В столичном клубе он провел 15 лет, сыграл более 400 матчей и выиграл целую коллекцию трофеев:

5 чемпионств Украины,

5 Кубков Украины,

4 Суперкубка Украины.

Гусев быстро стал универсалом: мог сыграть и на фланге полузащиты, и в обороне, и даже в нападении.

Герой сборной: пенальти, который помнит вся Украина

Дебют за сборную Украины состоялся в 2003 году, а уже через несколько лет Гусев стал ключевым игроком на историческом для всей страны чемпионате мира 2006 в Германии.

Именно он забил решающий пенальти в серии против Швейцарии, который вывел Украину в четвертьфинал – лучшего результата в истории.

Всего в составе национальной команды он провел почти 100 матчей и отметился 13 голами.

Гусев также был участником Евро-2012, где сыграл все матчи турнира для Украины.

На футбольном поле он отличался универсальностью, самоотдачей и невероятной работоспособностью. Его скорость, выносливость и умение сыграть на разных позициях делали его незаменимым игроком для команды. Гусев всегда боролся до последней минуты, не жалея сил ради результата, и именно за это его искренне любили болельщики. Партнеры ценили его за надежность и командный дух, а тренеры – за дисциплину, стабильность и способность решать судьбу матчей в самые ответственные моменты,

– так характеризует Гусева официальный сайт Динамо Динамо.



Олег Гусев после завершения карьеры продолжил работать в структуре Динамо/ Фото пресс-службы киевлян

