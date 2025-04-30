Легенда українського футболу у співавторстві з відомим журналістом випустить автобіографію

Колишній захисник збірної України Олег Лужний вже зовсім скоро випустить автобіографічну книгу. Вона матиме назву "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу".

Він написав її у співавторстві з журналістом і коментатором Романом Бебехом. На книгу вже можна оформити попереднє замовлення на сайті українського видавництва Stretovych, інформує 24 Канал.

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Що відомо про нову книгу

Початок відправлення паперових примірників заплановано на 10 червня 2025 року. Ціна однієї книги – 430 гривень.

Це відверта розповідь про наш футбол, залаштунки, яких ви ніколи раніше не чули про попереднє покоління гравців. Тих, кому відсутність інстаграму не заважала бути справжніми зірками. Хто дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів, але майже не давав інтерв’ю,

– розповів Бебех.

В анотації до книги "Без компромісів. Чесна історія нашого футболу" зазначається, що вона розповість історію про півфінал Ліги чемпіонів, дружбу Олега Лужного з Тьєррі Анрі, участь у Майдані, тренування під керівництвом Валерія Лобановського, підходи Арсена Венгера, політику братів Суркісів, спортивно-політичну боротьбу та майбутнє українського футболу.

Передмову до видання написав легендарний французький футболіст Тьєррі Анрі, з яким Олег Лужний грав у складі лондонського Арсенала:

У цій книжці Олег передає досвід, якого набув упродовж тривалої та успішної кар’єри. Його поради були цінними для мене, тому вірю, що вони стануть корисними й для вас.

Ця книга буде цікавою для всіх, хто стежить за футболом або хоче дізнатися, чому гра номер один у світі та її історія – це невідʼємна частина української боротьби за незалежність. На сторінках автобіографії Олега Лужного, зокрема, наведені думки: Арсена Венгера, Андрія Шевченка, Патріка Вієйра, Віталія Кварцяного, Йожефа Сабо та представників ультрас Динамо.

До слова. Олег Лужний протягом ігрової кар'єри виступав за Волинь, СК Львів, київське Динамо, англійські Арсенал і Вулвергемптон, а також латвійську Венту. Він повісив бутси на цвях у 2006 році.

Зазначимо, що Лужний здобув у ролі гравця 19 трофеїв. Наразі він є головою Комітету професіонального футболу УАФ.

Нагадаємо, що восени 2024 року свою автобіографію випустив чинний гравець збірної України Олександр Зінченко.