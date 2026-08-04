У червні 2025-го з’явилась інформація про неналежну поведінку членів збірної України зі спортивної гімнастики Олега Верняєва та Владислава Грика. Днями олімпійський чемпіон для ютуб-каналу Слави Дьоміна розповів, що сталось у Ляйпцигу.

Версія Олега

Верняєва Золотий олімпійський медаліст пояснив, що не перебував у готельному номері у той час. Навіть попри те, що торік саме Олег оплатив адміністрації готелю штраф у 370 євро за пошкодження номеру.

Спортсмен пояснив, що під час вечірки у готелі перебував в іншому місці разом з представниками німецького клубу Саар, членом якого він є.

"У нас після змагань був банкет на Red Bull Арені в Лейпцигу. Після банкету я з німцями поїхав на вечерю",

– сказав Верняєв.

Він зазначив, що побачив безлад уже після поверення.

Я виступаю за німецький клуб уже 11 років, і вони приїхали мене підтримати. Ми пішли посидіти й поспілкуватися, оскільки вони приїхали висловити повагу. Коли ми повернулися, ця фігня вже була в кімнаті. Мабуть, там був "банкет після банкету",

– додав гімнаст.

Зазначимо, що на тій континентальній першості українські спортсмени завоювали одну медаль – Назар Чепурний здобув "бронзу" в опорному стрибку.

Що було потім

Нагадаємо, що пізніше Олег Верняєв отримав відсторонення на рік від Української федерації спортивної гімнастики через неналежну поведінку. Для того, щоб подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду (CAS) гімнаст продав квартиру за зниженою ціною.

У жовтні спортсмен все ж пропустив чемпіонат світу. Верняєв пояснив, що "не хотів бути туристом".