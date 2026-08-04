В июне 2025 года появилась информация о ненадлежащем поведении членов сборной Украины по спортивной гимнастике Олега Верняева и Владислава Грика. На днях олимпийский чемпион рассказал для ютуб-канала Славы Демина о том, что произошло в Лейпциге.

Версия Олега

Верняева Золотой олимпийский медалист пояснил, что в то время не находился в гостиничном номере. Даже несмотря на то, что в прошлом году именно Олег оплатил администрации отеля штраф в размере 370 евро за повреждение номера.

Спортсмен пояснил, что во время вечеринки в отеле находился в другом месте вместе с представителями немецкого клуба "Саар", членом которого он является.

"У нас после соревнований был банкет на Red Bull Арене в Лейпциге. После банкета я с немцами поехал на ужин",

– сказал Верняев.

Он отметил, что заметил беспорядок уже после возвращения.

Я выступаю за немецкий клуб уже 11 лет, и они приехали меня поддержать. Мы пошли посидеть и пообщаться, поскольку они приехали выразить уважение. Когда мы вернулись, эта ерунда уже была в комнате. Видимо, там был "банкет после банкета",

– добавил гимнаст.

Отметим, что на том континентальном первенстве украинские спортсмены завоевали одну медаль – Назар Чепурный взял "бронзу" в опорном прыжке.

Что было потом

Напомним, что позже Олег Верняев был отстранен на год от Украинской федерации спортивной гимнастики за ненадлежащее поведение. Чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), гимнаст продал квартиру по сниженной цене.

В октябре спортсмен все же пропустил чемпионат мира. Верняев объяснил, что "не хотел быть туристом".