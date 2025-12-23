Алієв отримав подяку від ТЦК: раніше ексфутболіста звинувачували в ухилянні від служби

Колишнього футболіста Динамо та збірної України Олександра Алієва нагородили черговою грамотою. Ексзірка "біло-синіх" опублікував відповідний допис у соціальних мережах.

Вараський ТЦК вручив подяку Олександру Алієву за допомогу в організації та проведенні благодійного футбольного турніру на підтримку ЗСУ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Алієва

За що Алієв отримав подяку від ТЦК?

Алієв опублікував світлину, на якій тримає в руках подяку. Олександр є капітаном команди "Зірки українського футболу – ветерани Динамо Київ", яка брала участь у благодійному турнірі.

Подяка за розвиток загальнолюдських цінностей, національної гордості, за повагу та пошану до українського війська, значний внесок у спільну справу захисту суверенітету та незалежності України,

– йдеться в подяці.

Алієв з подякою від ТЦК / фото з інстаграму футболіста

Алієв підписав світлину: "Дякую, дуже приємно".

У коментарі залетів друг Алієва Мілевський, який залишив йому повідомлення: "Ну, ти все знаєш, що я тобі в лазні завтра скажу".

У чому звинувачував Алієва ветеран ЗСУ?

У травні 2025 року ветеран ЗСУ Олег Симороз звинуватив Олександра Алієва у спробі прикриватися бойовою 112-ю бригадою ЗСУ. За словами захисника України, футболіст не має жодного відношення до цієї військової частини.

Громадський активіст закликав Оболонський ТЦК мобілізувати Алієва, який прикривається фіктивною службою. Ексзірку Динамо також розкритикував за піар на війні спортивний журналіст та військовий Андрій Сеньків.

