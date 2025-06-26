Міжнародний олімпійський комітет готується до обрання нової Комісії атлетів. Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на сайт МОК, серед претендентів на місце в органі буде і українець.
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Абраменко серед претендентів
До списку кандидатів у склад Комісії потрапив 37-річний Олександр Абраменко. Минулого року спортсмен оголосив про завершення кар'єри фрістайліста. Всього претендентів буде 11:
- Олександр Абраменко (Україна)
- Адам Конья (Угорщина)
- Юнджон Вон (Південна Корея)
- Магнус Недреготтен (Норвегія)
- Ілкка Херола (Фінляндія)
- Йоханна Талігярм (Естонія)
- Даріо Колонья (Швейцарія)
- Йоган Гонсалвеш Гутт (Східний Тимор)
- Хань Цун (Китай)
- Маріель Томпсон (Канада)
- Жанбота Алдабергенова (Казахстан)
Вибори відбудуться під час зимової Олімпіади-2026 у Мілані, їх процес затягнеться з 30 січня по 18 лютого. До Комісії атлетів потраплять двоє кандидатів. Участь у виборах братимуть усі спортсмени, які братимуть участь на Олімпійських іграх.
Для цього в олімпійських селищах облаштують спеціальні дільниці. Кандидати будуть обрані на восьмирічний термін. Нагадаємо, що уродженець Харківщини є одним з найуспішніших українців у зимових видах спорту.
У 2019 році він взяв срібну медаль на чемпіонаті світу, а за рік до цього взяв "золото" Олімпіади. У 2022-му Олександру підкорилась ще і срібна нагорода Ігор. Раніше Абраменко назвав причини завершення спортивної кар'єри.