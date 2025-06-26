Міжнародний олімпійський комітет готується до обрання нової Комісії атлетів. Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на сайт МОК, серед претендентів на місце в органі буде і українець.

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Абраменко серед претендентів

До списку кандидатів у склад Комісії потрапив 37-річний Олександр Абраменко. Минулого року спортсмен оголосив про завершення кар'єри фрістайліста. Всього претендентів буде 11:

Олександр Абраменко (Україна)

(Україна) Адам Конья (Угорщина)

(Угорщина) Юнджон Вон (Південна Корея)

(Південна Корея) Магнус Недреготтен (Норвегія)

(Норвегія) Ілкка Херола (Фінляндія)

(Фінляндія) Йоханна Талігярм (Естонія)

(Естонія) Даріо Колонья (Швейцарія)

(Швейцарія) Йоган Гонсалвеш Гутт (Східний Тимор)

(Східний Тимор) Хань Цун (Китай)

(Китай) Маріель Томпсон (Канада)

(Канада) Жанбота Алдабергенова (Казахстан)

Вибори відбудуться під час зимової Олімпіади-2026 у Мілані, їх процес затягнеться з 30 січня по 18 лютого. До Комісії атлетів потраплять двоє кандидатів. Участь у виборах братимуть усі спортсмени, які братимуть участь на Олімпійських іграх.

Для цього в олімпійських селищах облаштують спеціальні дільниці. Кандидати будуть обрані на восьмирічний термін. Нагадаємо, що уродженець Харківщини є одним з найуспішніших українців у зимових видах спорту.

У 2019 році він взяв срібну медаль на чемпіонаті світу, а за рік до цього взяв "золото" Олімпіади. У 2022-му Олександру підкорилась ще і срібна нагорода Ігор. Раніше Абраменко назвав причини завершення спортивної кар'єри.