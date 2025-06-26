Міжнародний олімпійський комітет готується до обрання нової Комісії атлетів. Як стало відомо 24 Каналу з посиланням на сайт МОК, серед претендентів на місце в органі буде і українець.

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Абраменко серед претендентів

До списку кандидатів у склад Комісії потрапив 37-річний Олександр Абраменко. Минулого року спортсмен оголосив про завершення кар'єри фрістайліста. Всього претендентів буде 11:

  • Олександр Абраменко (Україна)
  • Адам Конья (Угорщина)
  • Юнджон Вон (Південна Корея)
  • Магнус Недреготтен (Норвегія)
  • Ілкка Херола (Фінляндія)
  • Йоханна Талігярм (Естонія)
  • Даріо Колонья (Швейцарія)
  • Йоган Гонсалвеш Гутт (Східний Тимор)
  • Хань Цун (Китай)
  • Маріель Томпсон (Канада)
  • Жанбота Алдабергенова (Казахстан)

Вибори відбудуться під час зимової Олімпіади-2026 у Мілані, їх процес затягнеться з 30 січня по 18 лютого. До Комісії атлетів потраплять двоє кандидатів. Участь у виборах братимуть усі спортсмени, які братимуть участь на Олімпійських іграх.

Для цього в олімпійських селищах облаштують спеціальні дільниці. Кандидати будуть обрані на восьмирічний термін. Нагадаємо, що уродженець Харківщини є одним з найуспішніших українців у зимових видах спорту.

У 2019 році він взяв срібну медаль на чемпіонаті світу, а за рік до цього взяв "золото" Олімпіади. У 2022-му Олександру підкорилась ще і срібна нагорода Ігор. Раніше Абраменко назвав причини завершення спортивної кар'єри.