Международный олимпийский комитет готовится к избранию новой Комиссии атлетов. Как стало известно 24 Каналу со ссылкой на сайт МОК, среди претендентов на место в органе будет и украинец.
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Абраменко среди претендентов
В список кандидатов в состав Комиссии попал 37-летний Александр Абраменко. В прошлом году спортсмен объявил о завершении карьеры фристайлиста. Всего претендентов будет 11:
- Александр Абраменко (Украина)
- Адам Конья (Венгрия)
- Юнджон Вон (Южная Корея)
- Магнус Недреготтен (Норвегия)
- Илкка Херола (Финляндия)
- Йоханна Талигярм (Эстония)
- Дарио Колонья (Швейцария)
- Йоган Гонсалвеш Гутт (Восточный Тимор)
- Хань Цун (Китай)
- Мариэль Томпсон (Канада)
- Жанбота Алдабергенова (Казахстан)
Выборы состоятся во время зимней Олимпиады-2026 в Милане, их процесс затянется с 30 января по 18 февраля. В Комиссию атлетов попадут двое кандидатов. Участие в выборах будут принимать все спортсмены, которые будут участвовать на Олимпийских играх.
Для этого в олимпийских поселках обустроят специальные участки. Кандидаты будут избраны на восьмилетний срок. Напомним, что уроженец Харьковщины является одним из самых успешных украинцев в зимних видах спорта.
В 2019 году он взял серебряную медаль на чемпионате мира, а за год до этого взял "золото" Олимпиады. В 2022-м Александру покорилась еще и серебряная награда Игр. Ранее Абраменко назвал причины завершения спортивной карьеры.